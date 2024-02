Parceira de Santo André, Casa da Esperança entrega novo centro de diagnósticos

Parceira da Secretaria de Saúde de Santo André na oferta de exames de imagens, a Casa da Esperança inaugurou nesta terça-feira (27) sua terceira unidade, que terá atendimento exclusivo para pacientes do SUS encaminhados pelas unidades de saúde do município. O equipamento, que fica na Rua Joaquim Távora, 169, na Vila Assunção, abre as portas ao público a partir de sexta-feira (1º).

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Paulo Serra, do vice-prefeito Luiz Zacarias, do secretário de Saúde, Gilvan Junior, da presidente da Casa da Esperança e do Rotary Club de Santo André, Andreia Fabocci Spadafora, além de vereadores e personalidades importantes da política andreense.

“Tiramos do papel mais um equipamento de saúde e esse é simbólico. Em primeiro lugar, porque chega depois que conseguimos colocar a casa em ordem, reformar diversas unidades de saúde e expandir para outros equipamentos como o Poupatempo da Saúde. É simbólica também porque materializa a parceria com o terceiro setor, que ajudou a construir a cidade. Por fim é um equipamento maravilhoso, novo e que vai funcionar com a qualidade que a Casa da Esperança já tem”, destacou o prefeito Paulo Serra.

A Casa da Esperança é uma entidade mantida pelo Rotary Club de Santo André. O novo equipamento conta com 700 metros quadrados de área construída, dois pavimentos e vai realizar exames de raio-X, ultrassonografia e doppler vascular. A entidade conta ainda com mais duas unidades, também na Vila Assunção, sendo uma na Avenida Dr. Alberto Benedetti, 533, e a outra na Travessa Apeninos, 106.

“Estamos em um mês que vai entrar para a história da saúde de Santo André. Inauguramos o Poupatempo da Saúde, dentro do Atrium Shopping, com mais de 40 mil atendimentos por mês, e finalizamos fevereiro entregando esse equipamento em parceria com a Casa da Esperança e que vai nos garantir mais de 10 mil exames de imagem por mês. Isso reforça a nossa parceria que foi tão importante para programas como o Saúde Fila Zero, que por meios de diversos mutirões zerou a espera por consultas e exames na cidade”, pontuou o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

A presidente da Casa da Esperança, Andreia Fabocci Spadafora, destacou a parceria da entidade com a prefeitura. “Essa inauguração marca o início das comemorações pelos 70 anos da Casa da Esperança, que serão celebrados em setembro. Essa terceira unidade nasceu para atender as necessidades do município devido ao grande sucesso da parceria que firmamos com a Prefeitura de Santo André em 2019. A estrutura é toda nova, com novos equipamentos, mobiliário e parque tecnológico moderno para entregar para a população saúde humanizada com excelência e solidariedade”, comentou.

Para ter acesso à Casa da Esperança, o munícipe de Santo André precisa ter passado pela unidade básica de saúde de referência, ou seja, a mais próxima de sua residência e ter sido encaminhado pelo Poupatempo da Saúde. No equipamento, os médicos especialistas avaliam o caso e solicitam os exames necessários que podem ser realizados na rede municipal ou na Casa da Esperança.