Parcão Estopinha é opção de lazer para pets e famílias durante as férias escolares

Localizado atrás do Paço Municipal, na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, o Parcão Estopinha funciona todos os dias, das 8h às 17h. O local foi projetado para proporcionar experiências únicas aos cães, oferecendo um espaço amplo e seguro para que os pets possam correr, brincar e socializar com outros animais. Já os tutores encontram ali um espaço de descanso e interação com outros amantes de pets, tornando o Parcão um ponto de encontro para a comunidade canina da cidade.

PMTRP

Durante as férias escolares, quando as famílias buscam atividades ao ar livre para preencher os dias de descanso, o Parcão Estopinha se destaca como uma alternativa acessível e divertida.

O Parcão Estopinha carrega uma história marcante. Seu nome é uma homenagem ao cachorro comunitário Estopinha, resgatado pela cidade em 2021 após ser vítima de agressões. Ele foi adotado por uma família local e rapidamente se tornou símbolo de superação e amor pelos animais. Embora tenha falecido no ano seguinte, sua memória foi eternizada em 2023 com a criação do Parcão, um espaço dedicado à alegria e ao fortalecimento do vínculo entre pets e tutores.

Com uma infraestrutura planejada para atender tanto os pets quanto seus donos, o espaço inclui áreas de sombra, bancos, pontos de água para os cães e segurança. Essas características tornam o Parcão Estopinha um ambiente agradável e convidativo para todos os públicos.