Paratleta repete trajetória de superação em segunda participação na Paralimpíada de SP

Samara Soares, de 21 anos, está participando pela segunda vez dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp), representando com orgulho sua cidade, Santa Bárbara d’Oeste, e sua trajetória de superação. Para ela, o esporte paradesporto é muito mais do que uma competição: é uma forma de se conectar consigo mesma.

A história de Samara com o esporte começou na época da escola – não se via envolvida nas aulas de educação física. “Eu me sentia deslocada, não via sentido em participar e muitas vezes eu só ficava olhando os meu colegas fazendo as aulas”, relembra. No entanto, tudo mudou quando foi apresentada ao treinamento paradesporto. Aos poucos, ela descobriu que o esporte oferecia algo mais profundo: uma oportunidade de se encontrar e de se desafiar.

Com dedicação e apoio, Samara, aos 15 anos, começou a treinar e logo percebeu mudanças não apenas em seu corpo, mas, principalmente, em sua mente. “Depois que encontrei meu espaço no universo esportivo, eu mudei e não quero mais sair. Hoje, tenho confiança e percebi que levo muito jeito com esporte”, diz a atleta.

A jovem atleta encontrou no paradesporto uma maneira de se encontrar. Com apenas 21 anos, Samara está participando de mais uma edição do Paresp, levando consigo toda a experiência e superação de sua participação anterior. Para ela, cada competição é uma nova chance de mostrar que com esforço e determinação é possível superar barreiras e conquistar novos desafios.

“Participar dos Jogos Paralímpicos é mais do que uma competição para mim. Eu recomendo a competição e a prática esportiva para todos, pois o esporte ajuda em muitos aspectos, desde a alimentação, saúde, mente e até em fazer novas amizades”, compartilhou Samara.

Sobre o Paresp

Os Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp) promovem a inclusão e a autonomia de paratletas a partir de 15 anos.

Organizado pela Secretaria de Esportes do Estado de SP, em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Comitê Paralímpico Brasileiro, o evento conta com modalidades como atletismo, halterofilismo, natação e vôlei sentado.

A competição não apenas celebra o talento esportivo, mas também contribui para o desenvolvimento pessoal e a confiança de jovens com deficiência.