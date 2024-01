Paraoficina Móvel faz manutenção gratuita em cadeiras de rodas, órteses e próteses

Para atender a uma demanda antiga dos paulistanos, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, criou a Paraoficina Móvel, uma van que conta com serviços gratuitos de manutenção e reparos em cadeiras de rodas, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, como muletas, bengalas e andadores. A iniciativa é uma parceria entre a SMPED, Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e AACD.

A falta de manutenção e de reparos dos equipamentos, muitas vezes, faz com que deixem de ser usados ou continuem sendo usados de maneira precária, o que pode ameaçar a segurança física dos usuários. Diante deste cenário, a Paraoficina Móvel, com serviços itinerantes, realiza a manutenção necessária e contribui para o aumento da durabilidade e funcionalidade das Órteses, Próteses e Meios auxiliares de locomoção (OPMs), impactando positivamente na vida das pessoas com deficiência física que precisam desses recursos.

Como funciona?

Os serviços contam com dois técnicos especializados em OPMs, em um veículo adaptado com mobiliário e equipamentos específicos. Os atendimentos são realizados prioritariamente nos Centros Especializados em Reabilitação (CERs), equipamentos de reabilitação da rede municipal de saúde. Atendimento exclusivo para pessoas residentes na cidade de São Paulo que adquiriram sua cadeira e OPMs pelo SUS. No dia marcado, o munícipe deve apresentar o cartão do SUS e documento RG ou outro documento com foto. As visitas são realizadas durante a semana, somente em dias úteis, quando poderão ser atendidas até 16 pessoas por dia, dependendo da complexidade do reparo. O horário de atendimento é das 9h às 17h.

Agendamento também pelo telefone: 3913-4071

Agenda de Janeiro

Unidade M´Boi Mirim

Data: 23 de janeiro – terça-feira

Endereço: Av. Alexandrina Malisano de Lima, 601

Unidade Parelheiros

Data: 24 de janeiro – quarta-feira

Endereço: Rua Gaspar Leme S/N – Balneário São José

Unidade Tucuruvi

Data: 19 de janeiro – sexta-feira

Endereço: Av. Zaki Narchi, 357

Unidade São Miguel

Data: 17 de janeiro – quarta-feira

Endereço: Rua Professor Antônio Gama de Cerqueira, 347

Unidade Lapa

Data: 31 de janeiro – quarta-feira

Endereço: Rua Catão, 420

Unidade Flavio Gianotti

Data: 30 de janeiro – terça-feira

Endereço: Rua Xavier de Almeida, 210

Unidade Sé

Data: 12 de janeiro – sexta-feira

Endereço: Rua Frederico Alvarenga, 259 – 3º andar

Unidade Campo Limpo

Data: 16 de janeiro – terça-feira

Endereço: Rua Gastão Raul Fourton Bousquet, 377 – Jd. Marcelo