Paraoficina Móvel estaciona no Complexo Boracea

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), em colaboração com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), levará a Paraoficina Móvel — hoje (7), a partir das 9h — para o Complexo Boracea, localizado na região da Barra Funda, zona Oeste da capital.

A ação da Prefeitura de São Paulo, realizada por meio das secretarias municipais da Pessoa com Deficiência e Saúde, acontece em parceria com a AACD, organização referência na reabilitação e habilitação de pessoas com deficiências físicas e necessidades ortopédicas. Desde 2019, a Paraoficina efetua o serviço gratuito de manutenção e reparos em cadeiras de rodas, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, como muletas, bengalas e andadores.

Para realizar o atendimento, o munícipe deve apresentar o cartão do SUS, documento RG ou outro documento com foto, além de ter adquirido sua cadeira e OPM pelo SUS.

A Paraoficina Móvel atua de forma itinerante em nove Centros Especializados em Reabilitação (CER’s), equipamentos de reabilitação da rede municipal de saúde. Ela conta com dois técnicos especializados em OPMs, que trabalham em um veículo adaptado com mobiliário e equipamentos específicos. Você pode conferir a programação completa do serviço no site prefeitura.sp.gov.br/pessoacomdeficiencia.

Desde sua criação, a van já contabiliza mais de 20 mil reparos e cerca de 4.500 pessoas atendidas.

Complexo Boracea

O Complexo Boracea, localizado na região central da cidade, oferece apoio diário a 1.600 pessoas em situação de rua. O espaço abriga diversos serviços essenciais, incluindo o Centro de Acolhida (CA) – Oficina Boracea, CA Barra Funda I, CA Barra Funda II e o CA Nova Vida, além do Centro de Acolhida Especial (CAE) – Convalescença Boracea, destinado a indivíduos em fase de convalescença. Juntos, eles dispõem de 1.150 vagas de acolhimento.

Há, ainda, o Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua Boracea, que oferece, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, atividades direcionadas e programadas para o desenvolvimento de sociabilidades, com foco na construção de vínculos interpessoais, familiares e comunitários. O equipamento oferece também alimentação e espaço para lavar as roupas. Ao todo, são 450 vagas voltadas para convivência e fortalecimento de vínculos.

Serviço

Paraoficina Móvel no Complexo Boracea

Endereço: Rua Norma Pieruccini Giannotti, nº 77

Hora: 9h às 17h