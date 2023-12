Paranapiacaba terá festa de Natal neste fim de semana

A Feira de Oratórios e Presépios de Paranapiacaba & Encontro de Culturas Populares (FOPP) está de volta neste final de semana (16 e 17), das 10h às 18h, com a participação de aproximadamente 25 expositores e mais de 100 artistas voluntários nas apresentações espalhadas pela Vila.

Aproveitando o ciclo natalino, quem comparecer ao evento vai encontrar oratórios e presépios em formatos nada convencionais e com tamanho ideal para presentes.

As apresentações musicais e artísticas incluem Orquestra Locomotiva; Histórias Mirabolantes; Contação de Histórias com Teatro de Animação; Bonecos Gigantes; danças; e rodas de funk e cultura popular. O encerramento ficará a cargo do Grupo Gingaê Camará, às 17h de domingo, no Galpão Ferroviário.

Neste ano o evento contará com apoio da Prefeitura de Santo André, Estação Alternativa, Cooper Screen e Restaurante e Chopperia Mr. Balmann no transporte de artistas, que não recebem cachês pelos shows e espetáculos.

“A participação do comércio será essencial para fomentar a economia local e contribuir para o fortalecimento e valorização dos artistas e artesãos. Além disso, a FOPP foi criada em 2005 com o intuito de expandir a rede de conexões, intercâmbios, convívio e troca de conhecimento entre a classe artística para outras regiões”, afirma a organizadora do evento, Juliana Flaminio.

“Paranapiacaba recebe o Natal de braços abertos, com uma comemoração bem característica de vila turística e com a participação de empreendedores entusiasmados com o crescimento local”, ressalta o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

Natal Luz Solidário – A segunda edição da Vila Encantada, uma promoção do Restaurante e Chopperia Mr. Balmann e apoio da Prefeitura de Santo André e Rota da Magia, vai acontecer paralelamente à FOPP no sábado, a partir das 14h. O tema escolhido para este ano é Natal Luz Solidário. O Papai Noel irá distribuir doces, salgadinhos, pipoca, cachorro-quente, refrigerante, algodão doce e muitos presentes. A diversão está garantida com a apresentação da Palhaça Patatéia e sua trupe, bem como a animação de super-heróis. Estima-se que cerca de 700 crianças participem da festa.

O Restaurante e Chopperia Mr. Balmann fica na Avenida Campos Salles, 451, na parte baixa de Paranapiacaba, mas a festa da Vila Encantada será no terreno da Avenida Rymkiewicz.