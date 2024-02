Paranapiacaba ganha nova maquete de ferreomodelismo

O ferreomodelismo está de volta a Paranapiacaba. A antiga maquete com trens em miniatura, que foi ampliada e modernizada, levou 13 meses para ser reconstruída pelo Ferreoclube do ABC e Memória Ferroviária. A nova réplica da parte baixa da Vila passou por várias etapas antes da entrega oficial, realizada neste sábado (17).

“Esse é o resultado de um trabalho voluntário maravilhoso do Ferreoclube do ABC. É uma mescla de história, de cultura e de alegria para as crianças e turistas. Tínhamos uma grande demanda para promover atividades ao público infantil e agora vocês coroam com essa arte, que se juntará em breve com a reinauguração do Cine Lyra. Esse será mais um equipamento que contemplará a visita de famílias até a Vila”, relatou o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

Durante o Festival de Inverno de Paranapiacaba (FIP) de 2023, realizado em julho, a nova maquete estava em obras e os visitantes puderam conferir apenas a base e alguns itens da decoração.

Com recursos viabilizados pela MRS Logística, por meio de apoio cultural, os idealizadores do projeto utilizaram madeira do tipo compensado naval, trilhos de níquel, gesso e vegetação artificial para reconstruir a maquete, tendo como base os imóveis e pontos turísticos de Paranapiacaba.

Na prática, o ferreomodelismo em Paranapiacaba existe desde 2006, quando o Ferreoclube do ABC e Memória Ferroviária realizou alguns eventos nacionais na Vila, o que ocorreu até 2014. Somente a partir de 2019 a maquete modular foi montada permanentemente para a visitação pública, o que acontece até os dias atuais.

“Por ser uma vila ferroviária, tem tudo a ver com o hobby. Por isso nosso projeto contempla uma maquete temática da Vila, onde reproduzimos os principais pontos turísticos. Existem outras réplicas por aí afora, mas o conjunto todo de Paranapiacaba, inclusive a passarela, só na nossa maquete”, destaca o presidente do Ferreoclube do ABC e Memória Ferroviária, Carlos Eduardo Stabelin.

Entre 2019 e 2022, levando-se em consideração o fechamento da Vila no período da pandemia de Covid-19, a média de visitação na maquete foi de mil pessoas por mês. Em 2023, o espaço praticamente ficou fechado para reforma durante todo o ano. Mesmo assim, o local recebeu 5.634 visitações no FIP e mais de mil turistas durante a Convenção de Bruxas e Magos.

Serviço:

Ferreomodelismo em Paranapiacaba

Endereço: Rua da Estação, 399

Aberto aos domingos, das 10h às 16h30