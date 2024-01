Paranapiacaba é opção de turismo ecológico e histórico-cultural nas férias

A vila inglesa de Paranapiacaba conta com diversas atrações para quem está de férias e quer fazer turismo ecológico e um passeio histórico-cultural. Distante cerca de 50 km da região metropolitana de São Paulo, a vila fundada por trabalhadores ingleses da São Paulo Railway, companhia que operava as estradas de ferro, ainda hoje conserva as características do século XIX.

Além do sítio histórico, quem quiser conhecer o local vai encontrar também uma rica vegetação originária da Mata Atlântica, propícia para os que gostam de praticar esportes, explorar trilhas e realizar atividades baseadas na relação sustentável com a natureza. Uma ótima oportunidade para conhecer a unidade de conservação Parque Natural Nascentes de Paranapiacaba.

Na parte histórica, Paranapiacaba é um “museu a céu aberto” e um portal para o passado ferroviário brasileiro. O visitante encontra no Pátio os principais ícones da Vila, como o relógio da estação; a passarela que une as partes alta e baixa; o galpão onde chega e parte o Expresso Turístico da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos); o Locobreque (locomotiva a vapor); a Forjaria (exposição de máquinas e utensílios) e o Museu Funicular, considerado o maior paraíso ferroviário a céu aberto do Brasil.

É no Museu Funicular onde se encontra uma grande quantidade de equipamentos, objetos, máquinas e o sistema de tração, inclusive a primeira locomotiva utilizada na ferrovia Santos-Jundiaí.

Na sequência da história da construção da estrada de ferro é possível conhecer como viviam esses funcionários. A preservação do Museu Castelo revela informações fascinantes, de como foi projetada a residência do engenheiro-chefe no ponto mais alto da Vila para fiscalizar os trabalhadores.

A Casa Fox, um modelo bem mais modesto se comparado à casa do engenheiro-chefe, mostra como era uma típica residência da época, com quarto, sala, cozinha e até um ateliê de costura. Objetos originais da década de 1930 como um rádio, uma máquina de costura e um moedor de café fazem parte da exposição. Durante os festejos natalinos, o Papai Noel verde revela que nem sempre a vestimenta era vermelha.

Marise Vieceli, uma turista da cidade de Videira, em Santa Catarina, visitou Paranapiacaba recentemente acompanhada por um grupo de 11 pessoas e ficou admirada com a beleza do lugar: “É muito bom conhecer a história de Paranapiacaba. Até o clima é algo interessante, com essa neblina e chuva incessantes”.

Em outro ponto da parte baixa da Vila, o Centro de Documentação em Arquitetura e Urbanismo (CDARQ) é uma escola de aprendizagem sobre a forma de construção dos imóveis. Maquetes com as tipologias e fragmentos de materiais utilizados nas edificações mostram o rico acervo da formação da Vila.

O circuito museológico reserva também atrações temáticas como o Memorial Charles Miller, uma homenagem ao pai do futebol no Brasil. Uma boa recordação para quem aprecia os primórdios do esporte mais popular do país.

Para completar o city tour pela Vila é passagem obrigatória a Igreja Bom Jesus de Paranapiacaba; a rede hoteleira; o circuito gastronômico; o Antigo Mercado com a tradicional Feira do Cambuci; o primeiro campo de futebol com medidas oficiais do Brasil; a exposição de ferreomodelismo; o Largo dos Padeiros; a Biblioteca; a sede da Associação Brasileira de Bruxaria, e o Cine Lyra, que passa por restauração.

“Aproveitem o período de férias para conhecer esse patrimônio que pertence a Santo André. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente se esforça para deixar Paranapiacaba cada vez mais aconchegante para os turistas, preservando a história e a beleza natural”, finaliza o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

Serviço

Museu Castelo

Caminho do Mens, s/n – Parte baixa

Horário de funcionamento: quintas, sextas, sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h

Terças e quartas: somente grupos pré-agendados

Entrada: R$ 10 – visita monitorada

Informações: (11) 4439-1319

Museu Funicular

Pátio Ferroviário, s/n – Acesso pela passarela de Paranapiacaba

Horário de funcionamento: sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h

Entrada: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Crianças menores de 5 anos e pessoas acima de 60 anos não pagam

Informações: (11) 2695-1151

Forjaria

Rua da Estação, s/n

Horário de funcionamento: sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h

Casa Fox

Avenida Fox, s/n – Parte baixa

Horário de funcionamento: quintas, sextas, sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h

Terças e quartas: somente grupos pré-agendados

Entrada: R$ 5 – Visita monitorada

Informações: (11) 4439-1319

Centro de Documentação em Arquitetura e Urbanismo (CDARQ)

Avenida Manoel Ferraz de Campos Salles, nº 465 – Parte baixa

Horário de funcionamento: de terça a sexta, mediante agendamento prévio | sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h

Entrada gratuita

Informações: (11) 4439-0109

Memorial Charles Miller

Avenida Fox, 524 – Parte baixa

Horário de funcionamento: sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h