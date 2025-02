Paramount+ anuncia documentário de Ozzy Osbourne

O Paramount+ acaba de anunciar a produção de OZZY OSBOURNE: NO ESCAPE FROM NOW, um novo filme documentário que traz um retrato profundo da imagem pública da lenda do rock, Ozzy Osbourne, para revelar os contratempos devastadores que ele enfrentou desde sua queda fatídica em 2019. Atualmente em produção, o projeto está programado para estrear em breve no Paramount+.

Este é Ozzy Osbourne como nunca visto antes: um retrato honesto, caloroso e profundamente pessoal de uma das maiores estrelas do rock de todos os tempos, detalhando como o mundo do cantor parou há seis anos, forçando-o a contemplar quem ele realmente é, confrontar sua própria mortalidade e questionar se será ou não capaz de se apresentar no palco pela última vez. Abordando seus problemas de saúde e o impacto do diagnóstico de Parkinson, o documentário mostra o papel central que a música continua a desempenhar na vida de Ozzy, demonstrando também que seu senso de humor travesso permanece intacto apesar de tudo.

“Os últimos seis anos foram repletos de alguns dos piores momentos pelos quais já passei. Houve momentos em que pensei que minha carreira havia acabado”, admite Ozzy. “Mas fazer música e gravar dois álbuns me salvou. Eu teria enlouquecido sem música.“

Dirigido pela ganhadora do prêmio BAFTA, Tania Alexander, o documentário começou a ser filmado no início de 2022, durante as sessões de gravação de seu décimo terceiro álbum de estúdio, duas vezes ganhador do Grammy Awards, “Patient Number 9”. As filmagens continuarão no verão, quando Ozzy tentará subir ao palco para uma última apresentação com seus companheiros de banda do Black Sabbath. A celebração, marcada para o dia 5 de julho, já conta com ingressos esgotados e será realizada no Villa Park, estádio que fica em sua cidade natal, Birmingham.

Ozzycontinua: “Meus fãs me apoiam por tantos anos, e eu realmente quero agradecê-los e dizer um adeus adequado a eles. É disso que se trata o show do Villa Park.”

Com acesso total a Ozzy, Sharon Osbourne e seus filhos, OZZY OSBOURNE: NO ESCAPE FROM NOWtambém conta com vários depoimentos de pessoas importantes em sua vida, incluindo o colega de banda Tony Iommi (Black Sabbath), Duff McKagan (Guns N’ Roses), Robert Trujillo (Metallica), Billy Idol, Maynard James Keenan (Tool), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), o guitarrista Zakk Wylde, o produtor Andrew Watt e seu amigo e músico Billy Morrison, que ajudam a oferecer uma visão humana de um homem que continua sendo um herói para milhões de pessoas.

Sharon Osbourne acrescenta: “Este projeto é um relato honesto do que aconteceu com Ozzy nos últimos anos. Mostra como as coisas têm sido difíceis para ele e a coragem que ele demonstrou diante de uma série de sérios problemas de saúde, incluindo Parkinson. É sobre a realidade de sua vida hoje. Trabalhamos com uma equipe de produção em quem confiamos e demos a eles a liberdade de contar a história abertamente. Esperamos que essa história inspire pessoas que estão enfrentando problemas semelhantes aos de Ozzy.”

“Ozzy sempre esteve presente no DNA da marca Paramount, especialmente em sua história com a MTV – Headbanger’s Ball nos anos 80, Battle for Ozzfest e, claro, The Osbournes”, compartilhou Bruce Gillmer, presidente de música, talentos musicais, programação e eventos Paramount, e diretor de conteúdo musical do Paramount+. “Dado o nosso passado histórico com Ozzy, Sharon e toda sua família, estávamos determinados a lançar este projeto e esperamos compartilhá-lo com suas legiões de fãs e público global na Paramount+ em breve.”

OZZY OSBOURNE: NO ESCAPE FROM NOW é produzido pela produtora britânica Echo Velvet (It’s Showtime, Kids Like Us), em colaboração com os Osbournes e MTV Entertainment Studios. O documentário tem produção executiva de Bruce Gillmer e Amanda Culkowski (MTV Entertainment Studios), Phil Alexander (Echo Velvet; ex-editor-chefe da MOJO, Q, Kerrang!) e Sharon Osbourne (Sharon Osbourne Management).