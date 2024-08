Paralimpíadas: 3 em cada 10 atletas brasileiros foram formados por São Paulo

Três em cada dez atletas brasileiros convocados para as Paralimpíadas de Paris 2024 foram formados em São Paulo. O Time SP, programa do Governo de São Paulo que forma paratletas, tem 91 representantes entre os 255 atletas convocados para os Jogos Paralímpicos. Atletismo e natação são as modalidades com maior número de atletas.

As Paralimpíadas de Paris 2024 ocorrem entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro. Nesse período, o Brasil luta para permanecer em destaque no mundo do paradesporto. Atualmente, o país ocupa a sétima posição no ranking de medalhas paralímpicas.

Na edição deste ano, o Brasil terá 280 atletas, sendo 255 esportistas, 19 atletas-guia, três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo. Essa será a maior delegação que o Brasil já enviou a Jogos Paralímpicos na história.

Destes, 91 representam o Time SP. O Governo de São Paulo criou o programa por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Em 2024, já foram investidos R$ 7,2 milhões na iniciativa. Com isso, os atletas representam o estado e o Brasil em competições nacionais e internacionais ao longo do ano.

Para Paris 2024, o Time SP terá 32 atletas no atletismo, 3 na bocha, 2 na canoagem, 3 no ciclismo, 6 no goalball, 1 no halterofilismo, 5 no judô, 15 na natação, 1 no remo, 2 no taekwondo, 8 no tênis de mesa, 2 no triatlo e 11 no vôlei sentado.

Convocada para as Paralimpíadas de Paris 2024, a ciclista do Time SP, Sabrina Custódia, diz que o incentivo do Governo de SP é fundamental, principalmente em seus treinamentos. “Estar no Time SP me fez participar de mais competições internacionais e ter mais experiência. Fora a suplementação [alimentar]. Hoje, eu estou conseguindo me suplementar melhor. Os suplementos são muito caros e o Time SP me ajudou muito, com peças de bicicleta também.”