Paralamas do Sucesso inaugura o Multiplan Hall

São Caetano do Sul receberá a mais tecnológica e 2ª maior casa de eventos da cidade com capacidade para receber grandes shows, teatros, eventos e entretenimento na região. Batizado de Multiplan Hall Parkshopping São Caetano, o novo espaço fica localizado no Piso L2 (2º piso) do mall, possui cerca de 1.800 m² e tem capacidade para 906 pessoas sentadas.

Com investimento de R$ 17 milhões em projeto e obra, o novo projeto da Multiplan faz parte da estratégia de investimentos em experiência e cultura dentro dos shoppings da companhia, que este ano reformulou os centros de eventos do BarraShoppingSul, ParkShoppingCanoas, ParkJacarepaguá e RibeirãoShopping para Multiplan Hall. O parceiro operacional da casa é o Grupo Tacatinta, que possui vasta experiência em eventos em diversas verticais do entretenimento nacional e Internacional, com grandes entregas já realizadas como Pac Man XP, na Game XP, e Rock in Rio, em parceria com a Rock World.

Da esquerda para direita: Branco Gualberto, diretor artístico do Grupo Tacatinta; Beatriz Alves, superintendente do ParkShopping São Caetano;e Felix Diez diretor regional SP da Multiplan.

Para Beatriz Alves, superintendente do ParkShopping São Caetano, o novo espaço representa uma extensão do mix de serviços, produtos e entretenimento que o mall oferece aos clientes a fim de proporcionar uma experiência completa. “O Multiplan Hall ParkShopping São Caetano foi projetado com uma arquitetura versátil, capaz de atender uma ampla gama de eventos, como exposições, congressos, show, festas, espetáculos artísticos, entre outras possibilidades. Nosso objetivo é proporcionar experiências memoráveis e diversificadas para todos os nossos clientes”.

“Investimos em cultura como um diferencial para atrair as pessoas para dentro dos nossos shoppings. Ao mesmo tempo, oferecemos aos artistas um lugar interessante e estruturado para suas apresentações. Os teatros são uma âncora essencial. Ao nos atrelarmos à cultura, estamos satisfazendo nossa audiência e gerando valor para o negócio”, complementa Eduardo Kaminitz Peres, presidente da Multiplan.

Primeira atração confirmada

A estreia da casa será no dia 11 de julho com show do Paralamas do Sucesso, que será fechado para convidados. Com mais de quatro décadas de trajetória, a banda fluminense tem em sua formação Herbert Vianna como guitarrista e vocalista, Bi Ribeiro no baixo e João Barone na bateria. Entre seus maiores sucessos estão músicas como “Lanterna dos Afogados”, “Aonde Quer Que Eu Vá” e “Uma Brasileira”.

Shows Confirmados

16 de agosto – Rita Lee por Beto Lee;

24 de agosto – Stand-up com Carioca;

27 de setembro – Toquinho;

18 de outubro – Ana Carolina canta Cássia Eller;

19 de outubro – Maurício Manieri;

25 de outubro – Blitz;

1 de novembro – Paulo Ricardo;

29 de novembro – João Bosco;

22 de março – Titãs;

17 de maio – Zé Ramalho;

Serviço:

Multiplan Hall Parkshopping São Caetano

Local: ParkShopping São Caetano – Alameda Terracota, 545, Piso L2, bairro Cerâmica, São Caetano do Sul/SP.

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h30, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h30.