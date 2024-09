Paraisópolis comemora 103 anos com programação organizada pelo G10 Favelas

O G10 Favelas, um coletivo formado por líderes e empreendedores das favelas e presidido por Gilson Rodrígues, preparou uma programação especial para a 16ª edição da Semana de Paraisópolis, que acontece de 16 a 22 de setembro. Durante o evento, Gilson receberá figuras do poder público, celebridades e parceiros comprometidos com o desenvolvimento local.

O dia 16, que marca o aniversário oficial da comunidade, será também a data de lançamento do projeto e do edital “Favela Fashion – Costurando Sonhos Brasil”, com a realização de um desfile que destaca o potencial criativo de Paraisópolis, unindo moda, inclusão e diversidade.

O Favela Fashion, no próximo ano, contará com festival de moda sustentável, oferecendo palestras, oficinas, mentorias e um prêmio que selecionará dez propostas de artesãs de comunidades vulneráveis. Já em janeiro de 2025, essas criações serão desenvolvidas em coleções e apresentadas durante o desfile no G10 Fashion Week.

Ao longo da ‘Semana de Paraisópolis’, uma série de ações solidárias e culturais vai explorar a riqueza da comunidade em áreas como cultura, empreendedorismo, esporte, moda e gastronomia.

De 16 a 20 de setembro, serão realizadas oficinas, painéis de debate e serviços sociais gratuitos, como o atendimento da Carreta da Mamografia e da Beleza além de serviços como o Poupatempo, CadÚnico, o Mutirão da Saúde e Trabalho (Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), e suporte do SEBRAE.

Entre os destaques da programação, está a quarta edição da feira de empreendedorismo e empregabilidade, que acontecerá no dia 17, conectando empresas com candidatos para vagas de emprego e capacitação, além de oficinas interativas.

Já na quarta-feira (18), será apresentado o “G10 Atende” – a primeira central de relacionamento ao cliente da favela e chega para oferecer capacitação e oportunidade de trabalho – fruto de uma parceria entre o G10 Favelas, a Konecta e o PagBank, um dos principais bancos digitais do Brasil, e a Konecta, multinacional de relacionamento com clientes. O projeto social tem como objetivo capacitar profissionais de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, para atuarem como atendentes do SAC do PagBank em centrais instaladas dentro da própria comunidade.

Encerrando as comemorações dos 103 anos de Paraisópolis, no dia 22 de setembro, a Avenida Hebe Camargo será palco de um grande show com vários artistas, oferecendo muita música e alegria, celebrando em grande estilo essa data especial.

Confira a programação completa aqui!

SERVIÇO

Evento: Semana de Paraisópolis de 16 a 22 de setembro

Local: Pavilhão Social – G10 Favelas

Endereço: Rua Itamotinga, 100 – Paraisópolis – São Paulo / Cep 05706-320

Shows: Avenida Hebe Camargo – Paraisópolis – SP