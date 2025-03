Paraíso do Tuiuti homenageia Xica Manicongo em desfile na Marquês de Sapucaí

Na terça-feira, a escola de samba Paraíso do Tuiuti traz para o Sambódromo da Marquês de Sapucaí um desfile inovador e repleto de significado. O tema central é uma homenagem a Xica Manicongo, considerada a primeira travesti documentada na história do Brasil, cuja trajetória é marcada por desafios e conquistas.

Xica Manicongo foi traficada da África e se estabeleceu na Bahia, onde viveu durante a segunda metade do século XVI. Sua história, que ficou oculta por muitos anos, representa um marco importante na luta pela visibilidade e direitos das pessoas trans no Brasil. Ao recontar essa narrativa através do samba-enredo, a Paraíso do Tuiuti busca resgatar a memória de uma figura que abriu caminhos para outras identidades de gênero.

O desfile contará com a participação de personalidades transexuais, reforçando o compromisso da escola com a inclusão e a valorização da diversidade. Este ano, o enredo não apenas celebra a vida de Xica Manicongo, mas também promove uma reflexão sobre as lutas contemporâneas enfrentadas pela comunidade LGBTQIA+ no país.

A iniciativa da Paraíso do Tuiuti reflete uma tendência crescente entre as escolas de samba em abordar temas sociais e históricos relevantes, trazendo à tona discussões que vão além do entretenimento. O desfile promete ser uma experiência emocionante e significativa, destacando a importância da representatividade e da memória histórica nas celebrações culturais brasileiras.