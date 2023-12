Paradas e coral de Natal no São Bernardo Plaza

Além da decoração de Natal e presença do Papai Noel para fotos, o São Bernardo Plaza Shopping programou três dias de paradas e uma apresentação de coral natalinos. Nos dias 9, 10 e 16 de dezembro, às 16h e 18h, os visitantes terão a chance de se encantar com as Paradas de Natal. Já no dia 17 de dezembro, às 15h, será o momento de assistir a uma apresentação do coral natalino.

Nas Paradas de Natal, o cliente pode acompanhar desfiles mágicos pelos corredores do shopping que contarão com banda e personagens lúdicos para inserir todos no clima mágico dessa época do ano.

Já a apresentação do coral natalino acontecerá na Praça de Alimentação e ficará sob o comando do Coral 4 Cantos de SBC. Os oito integrantes do grupo irão cantar músicas tradicionais de Natal para quem estiver presente no momento.

Horário especial de Natal

O São Bernardo Plaza terá horário de funcionamento especial durante o final do ano, para facilitar a compra de presente para as festas. Entre os dias 15 e 21 de dezembro, o empreendimento funciona com uma hora a mais, das 10h às 23h. Já nos dias 22 e 23 de dezembro, das 10h às 00h e na véspera de Natal (25), o shopping abre das 9h às 18h.

Papai Noel

Os visitantes também podem fazer fotos com o Papai Noel. O famoso trono natalino está localizado no Piso L2, em frente ao Clube Melissa. É permitida a presença dos melhores amigos peludos, já que o shopping disponibiliza um trono pet para que eles participem desse momento especial. As fotos com o “bom velhinho” acontecem por ordem de chegada, de segunda à sábado, das 12h às 20h e nos domingos e feriados, das 14h às 20h. Encerramento da fila acontece 30 minutos antes do fechamento do shopping.