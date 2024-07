Paradas de descanso atendem mais de 43 mil caminhoneiros no 1º semestre

A bordo de um caminhão Volvo 540, o motorista Carlos Alberto Cubero Júnior atravessa as principais rodovias do país transportando gases do ar (nitrogênio, argônio e oxigênio). Em 18 anos de profissão, já passou por 13 estados e percorre, mensalmente, cerca de oito mil quilômetros.

Com uma rotina de trabalho marcada por desafios, o profissional prioriza a segurança enquanto dirige pelo Brasil afora. Quando a viagem é longa, busca estacionar o veículo em um Posto de Parada e Descanso (PPD), que garante o repouso necessário do motorista e a segurança do veículo às margens das estradas.

De acordo com Carlos Alberto, o PPD impacta positivamente a qualidade de vida dos caminhoneiros que trafegam pelas rotas contempladas com o serviço. “Já utilizei várias vezes o PPD nos trechos entre Mococa x Santos, Goiânia x Jundiaí e Araraquara x Lençóis Paulista. Tive uma experiência ótima, pois é importante ter um local seguro para descansar após percorrer um longo trecho. Esse tempo de descanso, para poder prosseguir com a viagem, colabora para o nosso bem-estar e a redução de acidentes”, comenta o motorista de rodotrem.

No primeiro semestre de 2024, os nove Pontos de Parada e Descanso (PPDs) em funcionamento nas rodovias concedidas do estado de São Paulo atenderam mais de 43 mil caminhoneiros. O suporte gratuito, que pode ser utilizado mediante cadastro feito no local, está disponível em trechos operados pela AutoBAn, EcoNoroeste, Ecovias, ViaOeste, ViaPaulista, Renovias e Rota das Bandeiras.

A infraestrutura conta com vagas de estacionamento demarcadas e uma ampla rede de serviços, como banheiro, vestiário, fraldário, refeitório, salas de descanso e TV, tanques para lavagem de roupas, conexão Wi-Fi, entre outros benefícios. Para a segurança dos usuários, há portaria 24 horas e monitoramento por câmeras. Segundo levantamento junto às concessionárias, os serviços de cabeleireiro, enfermagem, banho, lavanderia e café da manhã foram os mais solicitados nos primeiros seis meses do ano, que variam conforme a estrutura disponível de cada PPD.

Localização dos PPDs nas rodovias paulistas

Os PPDs têm ajudado os caminhoneiros a cumprirem a Lei nº 13.103/15 (Lei do Motorista), que regula o tempo de descanso obrigatório para a redução de acidentes e fatalidades nas rodovias. No estado de São Paulo, estão localizados nos seguintes trechos:

AutoBAn: Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), km 56, sentido Capital, em Jundiaí.

EcoNoroeste: Rodovia Washington Luís (SP-310), km 291, pista sul, em Araraquara (SP); e Rodovia Washington Luís (SP-310), km 407+600, pista sul, em São José do Rio Preto.

Ecovias: Rodovia Anchieta (SP-150), km 40, sentido Litoral, em São Bernardo do Campo.

ViaOeste: Rodovia Castello Branco (SP-280), km 57, sentido Interior, em São Roque.

ViaPaulista: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), km 136, sentido sul, em Bocaina; e Rodovia Eduardo Saigh (SP-255), km 311, sentido norte, em Taquarituba.

Renovias: Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), km 151, pista sul, em Mogi Mirim. Atende a todo público de motoristas de veículos comerciais, fornecendo gratuitamente área para o estacionamento de caminhões.

Rota das Bandeiras: Rodovia Dom Pedro I (SP-065), km 111, pista norte, em Itatiba.

A concessionária Eixo-SP, com a supervisão da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), está com duas obras avançadas de construção de pontos de parada e descanso em Martinópolis, na (SP-284), e na região de Iacri (SP-294). As estruturas já estão mais de 90% finalizadas. Outros dois estão em andamento nos municípios de Flórida Paulista e Gália.