Parada LGBTQIA+ tem queda de furtos e roubos de celulares; veja o balanço

A Parada LGBTQIA+, realizada no domingo (2), registrou queda nos números de furtos e roubos de celulares na comparação com o evento do ano passado. Conforme o balanço da Polícia Civil, foram 273 boletins de ocorrências registrados pelos crimes neste ano, contra 378 em 2023 — uma queda de mais de 27%.

Os furtos foram as principais ocorrências do evento, sendo registrados 255 casos ao longo do dia. No evento do ano passado, foram 342 delitos. Os roubos também tiveram redução na comparação anual da festa, caindo de 36 ocorrências para 18 registros no domingo.

Ao longo do dia, as equipes das Polícias Civil e Militar flagraram criminosos se aproveitando da festa e da aglomeração para cometer os crimes.

Apesar disso, a estratégia adotada neste ano resultou na redução dos delitos. A PM acompanhou a festa com cerca de 1,4 mil agentes posicionados estrategicamente, além de montar bases de atendimento e fazer rondas na região da Parada LGBTQIA+. Agentes à paisana, da Polícia Civil, se misturaram entre os participantes para identificar suspeitos e quadrilhas infiltradas no evento.

Prisões durante a festa

Em uma das ocorrências registradas ontem, policiais à paisana do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam um homem e duas mulheres com dez celulares furtados. Outro grupo também foi preso com cinco celulares sem procedência.

Uma equipe da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) prendeu um homem por tráfico de drogas durante o evento e, com ele, apreendeu dois celulares. Além disso, os agentes prenderam duas mulheres com mais três aparelhos furtados.

A Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) também apreendeu 12 celulares produtos de crime, um gás de pimenta e prendeu cinco suspeitos em flagrante.

Ao todo, 16 suspeitos foram presos nas imediações do evento, sendo que oito eram mulheres.

Homem preso com 179 cartões bancários no evento

A Polícia Militar prendeu um homem, de 41 anos, com 179 cartões bancários furtados de participantes da Parada LGBTQIA+, no domingo (2). O suspeito também carregava quatro máquinas de cartões.

Os objetos foram apreendidos e, o suspeito, conduzido ao 78° Distrito Policial, do Jardins, onde o caso foi registrado como apreensão de objeto.