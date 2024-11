Parada do Orgulho LGBTI+ no Rio acontece neste domingo (24)

A cidade do Rio de Janeiro se prepara para sediar a 29ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+, que ocorrerá neste domingo, dia 24, nas areias icônicas de Copacabana, na zona sul. O evento, tradicionalmente marcado pelas cores vibrantes e celebração da diversidade, este ano também destacará a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade com o planeta como temas centrais.

Os participantes são aguardados a partir das 11h, com o início oficial da Parada previsto para as 15h no Posto 5. O desfile contará com dez trios elétricos animados por artistas renomados, incluindo Duda Beat, Diego Martins, Unna X, Gael, Mc Bianca, WD, Reddy Allor, Thaís Macedo e Pedro Mussum. A cerimônia será marcada pela interpretação do Hino Nacional pela atriz Valéria Barcellos.

Os trios elétricos estarão tematizados com foco nos direitos LGBTI+, abrangendo movimentos de mulheres lésbicas, pessoas trans, bissexuais e ativistas brasileiros. Além disso, outros importantes direitos humanos serão abordados, como os relacionados às famílias, à saúde preventiva, às pessoas vivendo com HIV/Aids, à liberdade religiosa e às questões raciais e indígenas, entre outros.

Promovida pelo Grupo Arco-Íris, uma organização não governamental comprometida com a defesa dos direitos LGBTI+, a parada serve como uma plataforma significativa para sensibilizar a sociedade brasileira sobre as questões de violência e discriminação enfrentadas por essa comunidade.

Neste ano, um passo inovador será dado em direção à sustentabilidade: o lançamento do projeto “Parada Verde Rumo ao Carbono Zero”, que almeja reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2027. O evento incorporará uma abordagem educativa sobre meio ambiente através de tendas especialmente montadas para tal finalidade. Estas contarão com o apoio de ONGs para oferecer oficinas voltadas à conscientização ambiental.

Cláudio Nascimento, presidente do Grupo Arco-Íris e um dos fundadores da Parada do Orgulho LGBTI+, destaca a importância da educação ambiental como parte do evento. “Nosso objetivo é não apenas celebrar a diversidade, mas também liderar pelo exemplo na promoção da sustentabilidade ambiental. Acreditamos que é crucial educar tanto a comunidade LGBTI+ quanto a sociedade em geral sobre a importância desse tema”, afirma Nascimento.