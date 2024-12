Parabadminton de São Caetano é campeão sul-americano no Peru

O VI Campeonato Sul-americano de Parabadminton, realizado em Lima, no Peru, de 24 a 29 de novembro, contou com uma delegação brasileira formada por 46 atletas. Das 63 medalhas em disputa, o país ganhou 30. São Caetano do Sul foi representada por João Pedro Albuquerque, que conquistou ouro e bronze, e Eugenio Cleto, uma prata.

O título sul-americano na categoria simples masculina SL4 foi decidido em uma final acirrada. O atleta de São Caetano venceu, de virada (games 21/23, 22/20 e 21/18), o peruano Renzo Morales, 24° no ranking mundial e medalhista do último Pan-americano de Parabadminton. “O esforço e o treinamento foram recompensados, só tenho a agradecer meu clube e treinadores”, afirma João Pedro, atleta do Bunka São Caetano.

A cidade ganhou ainda uma medalha de prata e uma de bronze, ambas na dupla masculina SL3-SL4. Eugenio Cleto, também do Bunka, disputou o torneio ao lado de Jonathan Cardoso (Santa Catarina), perdendo a final para uma dupla peruana. Já o bronze veio com João Pedro Albuquerque e Luiz Henrique (São Bernardo).

Segundo a Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), em seu site, o Brasil contou com “a maior delegação do Campeonato Sul-Americano de Parabadminton”, com 46 atletas, e “finalizou sua participação com domínio das medalhas conquistadas, consagrando vários jogadores que representaram o país”. A delegação brasileira terminou com 9,5 ouros, 11,5 pratas e 9 bronzes.