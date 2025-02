Para reduzir mortes no trânsito em 50%, AND adere à Declaração de Marrakech

A Associação Nacional dos Detrans (AND) esteve presente na 4ª Conferência Global sobre Segurança Viária, realizada em Marrakech, Marrocos, nesta semana (17 a 21/02). O encontro resultou na Declaração de Marrakech, um chamado global para reduzir em 50% as mortes no trânsito até 2030.

O encontro foi organizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e reuniu representantes da Organização das Nações Unidas (ONU), União Africana e especialistas em trânsito para debater soluções e reforçar a importância de políticas públicas para reduzir acidentes e salvar vidas.

Presidente da entidade, Givaldo Vieira, diretor-geral do Detran-ES, reforçou o compromisso por um trânsito mais seguro.

“Mais de um milhão de pessoas perdem a vida no trânsito em todo o mundo. Infelizmente, no Brasil, esses números vêm crescendo. Saímos daqui certos de que o compromisso pela vida deve ser reforçado com o fortalecimento de ações concretas”, finaliza Givaldo.

A conferência reforçou a necessidade de ações concretas para salvar vidas, com foco em políticas públicas e cooperação entre países. A utilização de inteligência artificial foi apontada como ferramenta essencial neste sentido.

No esforço para aumentar a segurança no trânsito, uma das propostas em debate foi a criação de uma legislação que torne obrigatório que cada veículo de duas ou três rodas tenha pelo menos dois capacetes seguros e testados disponíveis.

Além da AND, o Brasil esteve representado pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e pelo Secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão. De acordo com o presidente da AND, o diálogo entre países é essencial para que legislações mais eficazes sejam desenvolvidas.

“O Brasil é um país muito complexo, com legislações estaduais, federais e municipais. Essa troca de experiências com o mundo todo nos ajuda a entender como fortalecer políticas públicas de trânsito”, afirmou Givaldo Vieira.

O consultor internacional da AND e representante do Detran-PA, Luiz Otávio Miranda, também esteve no evento e tratou da importância desse diálogo. “Participar desta conferência nos permite compreender como o aperfeiçoamento da legislação pode produzir resultados significativos para a segurança viária no Brasil”, reforçou Luiz Otávio.