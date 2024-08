‘Para prender bandido leva dois anos, mas para despejar leva minutos’, lamenta Marcos Oliveira

O último trabalho de Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem “Beiçola“, por 14 anos da série “A Grande Família“, na Globo, foi a novela “Deus Salve o Rei” (2018). De lá para cá, o ator vem enfrentando uma grave crise financeira e, recentemente, ele recebeu uma nova ordem de despejo por falta de pagamento de três meses do aluguel de um apartamento em Botafogo, na zona sul, do Rio.

Oliveira tem 10 dias para deixar o imóvel. “Estou em pânico, sem condições de nada e apático. Tenho que sair e não sei para onde vou. Para prender bandido leva dois anos, mas para despejar leva minutos”, lamentou o ator. “Estou sem dinheiro e não posso alugar nada no meu nome. Não sei como vai ser daqui para frente”, contou o ator, que deve um pouco mais de R$ 12 mil ao proprietário do apartamento, em entrevista ao Globo.

Não é a primeira vez que o ator recebe a notificação de uma ordem de despejo. No início do ano passado, ele foi avisado que deveria sair por atraso no aluguel, mas conseguiu reverter a situação graças a doação de $ 50 mil da advogada e influenciadora, Deolane Bezerra, que o ajudou a pagar as dívidas.

A advogada do ator, Rose Scalco, procurou o locador do apartamento de Marcos para fechar um novo acordo, mas não obteve retorno.

No ano passado, o Retiro dos Artistas, na zona oeste do Rio, reservou uma casa para o ator. Só que a instituição aceita um cachorro e Marcos tem três: Mel, Preta e Lolita. “As únicas coisas que eu tenho na vida são as minhas cachorras e não vou deixá-las. Estamos tentando resolver. Acho que o Retiro dos Artistas pode ser uma opção”, disse.