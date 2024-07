Para os pedaços de mau caminho – Mercedes-Benz Arocs 3351

O Mercedes-Benz Arocs 3351 6×4 foi o caminhão mais vendido do Brasil do segmento fora-de-estrada no primeiro semestre de 2024. Com 727 unidades emplacadas no período segundo a Fenabrave, que representa as associações de concessionárias, o modelo é o décimo no ranking dos pesados, habitualmente frequentado apenas por caminhões rodoviários. De acordo com a Mercedes-Benz, o caminhão movido pelo motor seis cilindros OM-460 de 13,0 litros, que produz 495 cavalos de potência e 244,7 kgfm de torque, tem 65% das vendas voltadas para os setores canavieiro e madeireiro, enquanto 25% destinam-se a clientes da construção civil, especialmente com implementos do tipo basculante. A família é composta pelas versões 3351 rígido e cavalo-mecânico com tração 6×4, preparado para atender à legislação que permite o uso de caminhões de até 91 toneladas.