“Para Não Gritar – Musical sobre vida e obra de Caio Fernando Abreu” está em cartaz em SP

“Para Não Gritar” é um espetáculo de teatro musical idealizado pela Cia A Flor da Pele e pela diretora Erika Altimeyer. Na trama, Caio retorna ao sobrado onde viveu os últimos anos de sua vida, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, após um longo período distante. Mergulhado em lembranças difusas e imprecisas, o escritor contará com a ajuda de suas icônicas personagens, cartas e histórias para entender como e por que chegou até ali, para onde deve ir e, acima de tudo, por que os cães não param de latir lá fora.

Com direção de Erika Altimeyer, músicas e letras originais de Alfredo Del-Penho, dramaturgia de Fabio Brandi Torres, direção musical de Guilherme Gila e direção de movimento de Gabriel Malo, o espetáculo promete emocionar o público com a trajetória do brilhante autor que carrega em seus escritos uma ótica única sobre os aspectos mais sombrios e, também, mais belos da nossa condição universal: nossa humanidade.

O ano de 2021 marcou o aniversário de 25 anos da morte de Caio Fernando Abreu, um dos escritores mais populares da literatura brasileira contemporânea. Dono de uma obra atemporal, o brilhante autor foi três vezes ganhador do Prêmio Jabuti, e carrega em seus escritos uma ótica única sobre os aspectos mais sombrios e, também, mais belos da nossa condição universal: nossa humanidade. Em julho de 2022, a casa onde viveu os últimos anos de sua vida, em Porto Alegre, foi demolida, sob os protestos da comunidade, que pressionava o poder público para que o local fosse transformado em um museu dedicado à sua vida e obra. Infelizmente, como tem sido cada vez mais comum em tempos recentes, a especulação imobiliária venceu, e o casarão histórico foi demolido. Essa perda, embora dolorida, não apaga nem enfraquece o legado de Caio. Ao contrário: nos motiva a manter a chama de suas palavras ainda mais acesa, incendiando corações e mentes mundo afora. Nos motiva a contar e cantar suas histórias através deste espetáculo. Se uma casa vai ao chão, palavra é monumento.

A Cia A Flor da Pele nasce da necessidade de romper o silêncio imposto pela heterocisnormatividade em todos os espaços, inclusive nos palcos. O coletivo é formado por atores LGBTQIAPN+ que, ao não se verem representades no mercado cultural tradicional, decidiram se unir para transformar suas angústias em arte. Em tempos de mercantilização e massificação do fazer artístico, é preciso cada vez mais falar sobre as dores latentes que permeiam nossas realidades: a homotransfobia, o racismo, a xenofobia. Queremos falar do que dói, do que emociona, do que movimenta, com absoluta liberdade e, acima de tudo, jorrando poesia. Os integrantes da companhia se conheceram durante a montagem do musical off-Broadway “Naked Boys Singing! Brasil” e, percebendo afinidades artísticas e pessoais, decidiram seguir trilhando caminhos artísticos em grupo. Estrearam o primeiro espetáculo, “Todas as Cartas que Escrevi…”, em novembro de 2022 no Galpão do Folias. “Para Não Gritar” é o segundo projeto da Cia. Trazemos novas perspectivas para ideais já cristalizados em estruturas insustentáveis.

O projeto foi contemplado pelo PROAC EDITAIS 38/2023 – CULTURA LGBTI+, edital do Governo Estadual de São Paulo destinado a apoiar financeiramente a produção e a realização de projetos que tenham por objeto o desenvolvimento da cultura LGBTQIAPN+. Assim, enquanto companhia teatral formada inteiramente por pessoas LGBTQIAPN+, poder falar sobre a vida e obra de Caio Fernando Abreu, que tanto contribuiu com sua obra e sua militância para a comunidade, nos enche de orgulho!

“Para Não Gritar” está em cartaz na SP Escola de Teatro em curta temporada, até 28 de julho, de sexta a domingo. Os ingressos já estão à venda pela Sympla.com.

Serviço:

“Para Não Gritar”

Curta temporada

Até 28 de julho de 2024

SP Escola de Teatro – Unidade Roosevelt – Praça Franklin Roosevelt, 210 Bela Vista. São Paulo – SP

Sextas e sábados às 20h30 e domingos às 18h

Ingressos entre R$50,00 e R$25,00

Gênero: Musical

Duração: 1h20

Classificação: 16 anos