Para modernizar armamento, SSP doa 100 pistolas à Guarda Municipal de Campinas

A Guarda Municipal de Campinas recebeu na manhã desta terça-feira (27) a doação de cem pistolas, calibre .40, da marca Taurus. O armamento fazia parte dos equipamentos da Polícia Civil, mas com a nova padronização, a instituição está promovendo a doação gradativa das armas em condições de uso.

A doação foi possível por meio de um convênio firmado entre o governo do Estado e a prefeitura de Campinas, publicado em dezembro no Diário Oficial. A quantidade de pistolas representa um investimento de quase R$ 150 mil por parte do governo estadual.

O trabalho de integração entre as forças de segurança, intensificado na atual gestão, foi exaltado pelo secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante o evento, realizado na sede da Guarda Municipal. “As polícias se uniram para combater o crime organizado em São Paulo. A integração não se dá apenas com esse armamento, mas, principalmente, com o trabalho conjunto nas operações na linha de frente em todo o Estado”, disse.

Com a entrega, foram doadas mais de 1,4 mil armas durante a atual gestão às cidades que possuem o policiamento municipal. “Ninguém gosta de usar uma arma, mas se for necessário, temos que ter os melhores equipamentos à disposição”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Artur Dian.

A doação permitirá o reforço na segurança dos guardas municipais no atendimento à população da região. “São equipamentos que permitem uma reação, se for necessário, de maior potência, de maior precisão. Isso tudo traz mais segurança para o profissional porque ele sabe que terá um armamento para proteger a sua vida e a dos moradores do município”, disse a inspetora e superintendente Maria de Lúcio Soares, comandante da Guarda Municipal de Campinas.

A Guarda Municipal conta com um efetivo aproximado de 700 agentes que, de forma integrada, colaboram com o policiamento local.

“Toda atividade da guarda afeta na segurança social e essa atuação conjugada com a Polícia Militar é de extrema importância para que haja uma maior sensação de segurança no espaço público”, destacou o coronel Adriano Augusto Leão, comandante do Comando de Policiamento do Interior (CPI) 2.

Segurança em Campinas

De acordo com o balanço da SSP, a cidade de Campinas teve uma redução de 14,8% na quantidade de roubos de veículos em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023. Os roubos em geral diminuíram 3,4% no período. No mês passado, 364 pessoas foram presas, alta de 12% em relação ao ano anterior.