Para melhorar a mobilidade na Zona Sul, Prefeitura de SP duplica e reforça Ponte Jurubatuba

O prefeito Ricardo Nunes vistoriou os trabalhos nas obras de recuperação estrutural e de duplicação da Ponte Jurubatuba, na Zona Sul da capital, na manhã desta quarta-feira (6). Com um investimento de R$ 67,1 milhões, a ação visa ampliar a travessia da Avenida Interlagos sobre o Rio Jurubatuba, melhorando significativamente a mobilidade urbana para os moradores dos distritos de Cidade Dutra, Grajaú e Parelheiros, beneficiando 1,2 milhão de pessoas direta e indiretamente.

“A mobilidade aqui é muito complexa. Você tem poucos acessos para essa região com mais de 1 milhão de habitantes e a duplicação é fundamental”, destacou o prefeito garantindo que os trabalhos devem ser concluídos em maio de 2026.

Inaugurada em 1945, a atual Ponte Jurubatuba é composta por duas estruturas independentes. A primeira, no sentido bairro-centro, possui duas faixas de circulação de veículos, uma delas exclusiva para ônibus. Em 2008, foi inaugurada uma segunda ponte, destinada ao sentido centro-bairro, com três faixas de circulação, das quais uma é exclusiva para ônibus. Juntas, as duas pontes atendem 29 linhas de ônibus municipais nos dias úteis, transportando em média 223 mil passageiros diariamente.

As obras em andamento irão ampliar essa ligação viária e incluem a construção de uma nova ponte com três faixas de rolamento, além da preservação das duas pontes já existentes. A nova configuração contará com um total de oito faixas, quatro em cada sentido. As faixas da direita serão destinadas exclusivamente para ônibus, aumentando a eficiência do transporte público na região.

Além da construção da nova ponte, estão sendo executados o reforço estrutural e a recuperação das duas pontes existentes, visando restaurar sua capacidade estrutural, funcionalidade e durabilidade, garantindo maior segurança e longevidade das estruturas. As intervenções incluem recuperação de estruturas de concreto, tratamento de fissuras, recuperação dos aparelhos de apoio e juntas de dilatação, pavimentação, sinalização horizontal, substituição de guarda-corpo, entre outros.

O cronograma foi organizado em fases, com a primeira etapa focada na recuperação e reforço estrutural das pontes já existentes, atualmente concentrada na parte inferior das estruturas.