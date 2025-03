Para comerciantes, lucro com blocos de Carnaval de Rua de São Paulo é ‘quase um 13º’

O carnaval de rua em São Paulo promete ser um grande evento, com uma movimentação financeira estimada em R$ 3,4 bilhões. Essa festividade se configura como uma importante fonte de renda para comerciantes locais, sendo comparada a um “13º salário” para muitos estabelecimentos que se preparam para os dias de folia.

A comerciante Eliana Santos da Silva, proprietária do Bar da Eliana, que opera há 15 anos na Rua 13 de Maio, destaca o impacto positivo que o carnaval traz para sua atividade. “Durante o carnaval, nosso movimento aumenta significativamente, permitindo-nos vender uma variedade de produtos, desde bebidas até lanches rápidos. Esse lucro é fundamental para a manutenção do nosso comércio e proporciona conforto à minha família“, afirma.

José Evandro Nogueira Lima, que gerencia um bar no centro da cidade, também se beneficia do aumento no fluxo de clientes. Este ano, decidiu abrir seu estabelecimento nas segundas-feiras para aproveitar a agitação provocada pelos blocos. Ele elogia a organização do evento e ressalta a presença de segurança, fator crucial para garantir a tranquilidade dos foliões.

Edinho Saez, dono de duas cafeterias na Praça da República, observa que o carnaval atrai um público diversificado para as ruas. “É uma oportunidade incrível para o comércio local, pois as pessoas deixam seus carros em casa e exploram a região. Isso contribui para um aumento considerável no nosso faturamento”, comenta.

Rodrigo Cordeiro, proprietário de uma bomboniere na Avenida Brigadeiro Faria Lima, também sente os efeitos positivos do carnaval. Ele relata que a circulação de pessoas em busca de produtos básicos como água e doces aumenta mais de 200% durante os dias dos blocos. Embora não consiga aproveitar a folia como gostaria, ele reconhece a importância dessa oportunidade financeira.

A Prefeitura de São Paulo tem desempenhado um papel crucial na realização deste evento por meio da SPTuris. Desde a inscrição dos blocos até a implementação das normas de segurança, cada detalhe é cuidadosamente planejado em colaboração com a Companhia de Engenharia de Trânsito (CET) e outros órgãos responsáveis pela segurança pública.

Roberto Mateus Ordine, presidente da Associação Comercial de São Paulo, ressalta a relevância econômica do carnaval. “Este evento deve atrair cerca de 16 milhões de pessoas e gerar um impacto financeiro significativo para o comércio paulistano”, afirma Ordine, ressaltando sua importância no desenvolvimento econômico da cidade.

Com um investimento superior a R$ 42,5 milhões em infraestrutura e produção, este ano contará com 601 blocos. Os desfiles começaram nos dias 22 e 23 de fevereiro (pré-carnaval) e seguirão entre 1º e 4 de março (carnaval), além do pós-carnaval nos dias 8 e 9 do mesmo mês.

A expectativa é que o carnaval gere aproximadamente 50 mil empregos temporários, sendo que cerca de 15 mil dessas oportunidades serão destinadas a ambulantes credenciados atuando nos blocos espalhados pela cidade.

Luís Afonso Moura, um jovem ambulante de 18 anos que participa pela primeira vez do evento, compartilha sua motivação: “Estou economizando cada centavo que ganho aqui com o objetivo de comprar minha própria casa futuramente. É uma experiência única poder trabalhar e aproveitar o carnaval ao mesmo tempo”, diz ele.

A AMBEV é uma das patrocinadoras do Carnaval de Rua 2025 e tem colaborado com os comerciantes cadastrados fornecendo kits compostos por credenciais e materiais essenciais. Além disso, oferece treinamentos e acesso à pré-venda de produtos com preços especiais.

Para apoiar ainda mais os trabalhadores informais durante esse período festivo, a Prefeitura disponibilizou um curso gratuito intitulado “Meu Comércio de Rua: Vendendo em Grandes Eventos”, em parceria com a AMBEV. O curso abrange técnicas essenciais em vendas e gestão financeira voltadas ao contexto dos grandes eventos.