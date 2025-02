Para celebrar seus 100 anos, Corona trará série de shows internacionais para Copacabana 

A nova plataforma “Todo Mundo no Rio” oficializa seu principal patrocinador: a cerveja Corona, que comemora 100 anos em 2025. Para a celebração do centenário, a marca premium e internacional da Ambev terá uma série de ativações, incluindo shows internacionais, nos próximos quatro anos e um legado para o Rio de Janeiro.

Nascida na praia há 100 anos e eleita como a cerveja mais valiosa do mundo pelo segundo ano consecutivo*, Corona prepara uma série de iniciativas especiais ao redor do mundo em razão do seu centenário, começando por Copacabana – a praia mais icônica do mundo.

“Além de ser a praia mais famosa do mundo, Copacabana também tem uma importância em termos de cultura e lifestyle. Por isso, no ano do nosso centenário escolhemos celebrá-la, assim como toda a história que Copacabana representa em relação ao estilo de vida praiano. Mais do que ser a marca que trará os shows de lendas da música e popstars, queremos que essa parceria seja um grande marco para a história de Copacabana, proporcionando um legado para o Rio e para o mundo.” diz Daniel Wakswaser, Vice-presidente de marketing da Ambev.

Uma das principais premissas da plataforma, que conta com a parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura do Rio de Janeiro, é ser plural e democrática. Reforçar a receptividade do Rio para receber pessoas de todos os estados brasileiros e visitantes do mundo inteiro. Trazer esse orgulho de acolher e proporcionar momentos inesquecíveis, criar memórias para o futuro e fazer histórias que serão lembradas por todos por muitos anos.

“Com a estruturação da plataforma Todo Mundo no Rio, queremos apoiar e incentivar o crescimento do Rio de Janeiro. O Entretenimento é a nossa ferramenta principal para essa meta. Ao mesmo tempo em que proporcionamos diversão e alegria, fomentamos a economia da cidade, turismo e no receptivo ao visitante. Todas as ações têm em sua base nosso compromisso com responsabilidade social e ambiental. Ter a Corona como nossa principal parceira pelos próximos anos vai nos possibilitar realizações maiores e de enorme impacto”, indica Luiz Oscar Niemeyer, sócio da Bonus Track.

“Após experiências de sucesso com shows de Rolling Stones e Madonna na Praia de Copacabana, decidimos estabelecer uma plataforma e uma marca forte que trouxesse o Rio em seu nome. Desta forma, daremos continuidade e traremos visão de longo prazo a esse projeto, que tem como foco valorizar e dar protagonismo ao Rio de Janeiro mundialmente. Estamos desenvolvendo um trabalho de alto impacto global com parceiros que têm essa mesma visão e determinação, como a Corona – mostraremos, mais uma vez, como o entretenimento é uma importante ferramenta de diversão, retorno econômico e de transformação de futuros”, completa Luiz Guilherme Niemeyer, sócio da Bonus Track.

A primeira grande atração do “Todo mundo no Rio” será apresentada em breve.

Importante compromisso do Todo Mundo no Rio é reverter em legado e impacto positivo para todo o Estado e para a cidade e para a sociedade todas as ativações da indústria criativa de seu calendário:

• Fomento do setor de Turismo, diretamente em hotéis, empresas de transporte e pontos de visitação

• Rio como destino – aumento da visitação anual de brasileiros e estrangeiros

• Incremento no setor de alimentação, incluindo supermercados, restaurantes e bares

• Estímulo do comércio varejista e também de transporte e toda a cadeia

• Realização de eventos e ativações paralelas

• Profissionalização no setor de eventos e maior presença de empresa prestadoras de serviço e de equipamentos

• Geração de novos empregos e oportunidades

• Rio como parada obrigatória de grandes turnês mundiais

*Eleita pelo Ranking Brand Finance Global 500 2025