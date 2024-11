Paquetá em foco: Acumula amarelos e enfrenta investigação por má conduta

Em um desfecho eletrizante para a Seleção Brasileira, o confronto contra o Uruguai terminou empatado em 1 a 1 na terça-feira, 19, na Fonte Nova, em Salvador. No entanto, a atuação do meio-campista Lucas Paquetá chamou atenção por motivos além de sua performance em campo. O atleta foi convocado do banco de reservas aos 40 minutos da segunda etapa e, apenas três minutos depois, recebeu um cartão amarelo após cometer falta sobre Mathías Oliveira. Este incidente destaca uma tendência preocupante: Paquetá acumulou sete cartões amarelos em 12 partidas disputadas com a seleção neste ano.

O cartão contra o Uruguai adiciona à lista de advertências que o jogador colecionou ao longo do ano. Durante esta série de jogos da seleção, Paquetá permaneceu como suplente em ambas as partidas e, apesar de ter escapado da punição contra a Venezuela no dia 14 de dezembro, sua presença em campo frequentemente resulta em penalizações.

Além de Paquetá, outros jogadores também se destacaram no quesito advertências. João Gomes, do Wolverhampton, e Vini Jr., do Real Madrid, receberam três cartões amarelos cada um. A lista de punidos inclui ainda Éder Militão, Bruno Guimarães e Vanderson, cada um com duas advertências, além de Gabriel Magalhães, Raphinha, Danilo, Endrick, Yan Couto, Fabrício Bruno e Beraldo.

A situação de Lucas Paquetá se complica devido a uma investigação conduzida pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) por suposta má conduta relacionada a apostas esportivas durante sua passagem pelo West Ham. A investigação, que já se arrasta por um ano, apura alegações de que o jogador teria deliberadamente forçado cartões amarelos para beneficiar apostadores entre 2022 e 2023. Paquetá nega categoricamente essas acusações.

Recentemente, surgiram novas complicações quando a FA apresentou acusações adicionais contra Paquetá por “obstrução à investigação”, após ele supostamente se desfazer de seu telefone celular que estava sob análise pela entidade. Enquanto o caso permanece sem resolução definitiva, Paquetá continua defendendo tanto seu clube quanto a seleção nacional. Após ter sido afastado da convocação pelo técnico Fernando Diniz em 2023 devido às suspeitas iniciais, ele foi reintegrado à equipe brasileira sob a direção do treinador Dorival Júnior neste ano.