Paquetá critica vazamentos sobre investigação da federação inglesa

O meia Lucas Paquetá publicou um comunicado nesta quinta-feira (17) em suas redes sociais no qual critica a divulgação de informações a respeito da investigação da FA (Federação Inglesa de Futebol) sobre seu suposto envolvimento em um esquema de apostas esportivas. O jogador afirmou que os relatos são baseados em informações “falsas e enganosas”.

O atleta acredita que os artigos publicados têm o objetivo de “minar” sua defesa. Por isso, ele afirma que notificou a FA para que a entidade identifique a pessoa que estaria vazando informações sigilosas sobre o caso.

“Esses artigos são claramente originados de um indivíduo próximo ao caso”, disse Paquetá. “O vazamento e a publicação de informações imprecisas na imprensa agora estão colocando em risco minha chance de receber uma audiência justa”, acrescentou.

Segundo a acusação da Federação Inglesa, Paquetá teria forçado o recebimento de cartões amarelos durante quatro jogos da Premier League na temporada 2022/23, supostamente para favorecer apostadores no Rio de Janeiro.

“[Paquetá] tentou diretamente influenciar esses jogos ao buscar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrem com apostas”, disse a FA em comunicado.

Os jogos em que o atleta teria forçado o cartão foram contra Leicester (12 de novembro de 2022), Aston Villa (12 de março de 2023), Leeds (21 de maio de 2023) e Bournemouth (12 de agosto de 2023).

De acordo com as investigações, os cartões teriam coincidido com um aumento no volume de apostas online oriundo da Ilha de Paquetá, região na Baía de Guanabara onde o jogador nasceu.

Situações similares envolvendo outros jogadores que defendiam clubes ingleses nos últimos anos mostram que o período até o julgamento pode demorar. E que as punições podem ser pesadas.

Em outubro de 2022, o zagueiro inglês Kynan Isaac foi suspenso por dez anos por ter forçado um cartão amarelo quando defendia o Statford Town, em partida contra o Shrewsbury Town em novembro de 2021, pela primeira rodada da Copa da Inglaterra.