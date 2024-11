Papai Noel passeia pelas ruas da cidade antes de chegar ao São Bernardo Plaza

Pela primeira vez, o Papai Noel do São Bernardo Plaza Shopping fará um passeio em carro aberto pelas principais avenidas da cidade antes de se direcionar ao empreendimento, onde será recebido com uma verdadeira festa. O Noel será acompanhado de um desfile de centenas de fuscas que o seguirão logo atrás. O desfile será aberto ao público, que poderá acompanhá-lo durante todo o percurso. A saída do bom velhinho para o passeio acontece às 14h do estacionamento do shopping com retorno previsto para às 15h.

“Queremos levar o encantamento do Natal para além dos corredores do nosso shopping. Esperamos que o desfile do Noel se torne um momento especial para os moradores da cidade e que eles venham ao São Bernardo Plaza Shopping depois para conhecer a nossa decoração e fazer as tão tradicionais fotos com o Papai Noel”, conta Ana Paula Faustino, Gerente de Marketing do São Bernardo Plaza.

O percurso do Noel seguirá pelas avenidas Rotary, Marechal Deodoro, Lucas Nogueira Garcez, Kennedy, Senador Vergueiro, Rua Jurubatuba, Avenida Prestes Maia e Rua Tiradentes, finalizando o passeio no Acesso B do São Bernardo Plaza Shopping. Ao chegar no empreendimento, o Noel será recebido por uma bandinha natalina e personagens lúdicos que criarão um momento mágico com a distribuição de balões e doces. Após a chegada, o bom velhinho segue por um passeio pelos corredores do mall, passando pelos Pisos L1 e L2, onde encerrará o desfile em seu trono e dará início ao atendimento para fotos.

A partir da chegada oficial em seu trono, os visitantes poderão fazer as fotos natalinas. É permitida a presença dos melhores amigos peludos também, já que o mall disponibiliza um trono pet para que eles participem desse momento especial. As fotos com o Bom Velhinho acontecerão por ordem de chegada, de segunda à sábado, das 14h às 22h – com pausa das 18h às 19h – e aos domingos e feriados, das 14h às 20h – com pausa das 17h às 18h. Encerramento da fila acontece 30 minutos antes do fechamento do shopping. No dia 24 de dezembro, as fotos com o Noel acontecem até às 18h.

O Natal dos Brinquedos do São Bernardo Plaza

Este ano, a decoração de Natal do São Bernado Plaza Shopping traz como tema “O Natal dos Brinquedos”. Localizada na Praça de Eventos, no Piso L1, o espaço traz elementos divertidos e lúdicos para uma imersão completa no tema, como pelúcias, soldadinhos, espaços instagramáveis e outros. A árvore de Natal de 11 metros de altura é envolvida por itens decorativos para uma experiência completa na magia do Natal.

Para a diversão da criançada, o empreendimento traz brincadeiras gratuitas e pagas. Entre as opções gratuitas, jogo da memória, jogo da velha e trenzinho estático com escorregador. Outra opção de entretenimento será o trenzinho eletromecânico para diversão de toda família. O valor para uma volta de 3 minutos é de R$15 reais.