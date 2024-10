Papai Noel passeia pelas ruas do Bairro da Mooca em carro aberto antes de chegar ao Mooca Plaza

O passeio do Papai Noel pelas ruas do Bairro da Mooca para anteceder a sua chegada ao Mooca Plaza tem se tornado uma tradição do shopping. Para dar início ao Natal de uma forma mágica, o empreendimento promove um desfile do Noel em carro aberto, que será acompanhado por outros veículos logo atrás. O passeio é aberto ao público e, os interessados em participar do momento, devem se reunir no Largo São Rafael no dia 10 de novembro, a partir das 12h30. A saída do Noel acontece às 13h, com chegada no shopping prevista para às 14h.

O Bom Velhinho seguirá pelas ruas Jumana, Paes de Barros, Rua dos Trilhos e Praça Visconde de Sousa Fontes, finalizando o passeio no Acesso A do Mooca Plaza Shopping. Ao chegar ao empreendimento, o Noel será recebido por uma bandinha natalina e personagens lúdicos que criarão um momento mágico para a criançada presente com a distribuição de balões, doces e gorros natalinos. Do Acesso A, o Noel segue por um passeio pelos corredores do mall, passando pelos Pisos L1 e L2, onde encerrará o desfile em seu trono e dará início ao atendimento para fotos.

Para tirar fotos com o Bom Velhinho no dia de sua chegada, é necessário retirar uma pulseira com o horário no Balcão de Benefícios, localizado no Piso L2, a partir das 12h. Os horários para fotos seguirão de acordo com o cronograma: 14h30, 15h, 15h30, 16h30, 17h, 17h30, 18h30 e 19h. A distribuição das pulseiras acontecerá por ordem de chegada.

Entre os dias 11 de novembro e 13 de dezembro, as fotos com o Papai Noel acontecem de segunda à sexta, das 14h às 22h; aos sábados, das 12h às 22h e, aos domingos, das 13h às 20h. Já no período de 14 a 23 de dezembro, o Bom Velhinho atenderá a criançada todos os dias, das 12h às 22h. Na véspera do Natal (24), o horário para fotos será das 10h às 18h. Diariamente, o Noel possui pausa de uma hora para descanso.

Os melhores amigos peludos também podem participar desse momento especial, já que o Mooca Plaza disponibiliza um trono pet ao lado do trono do Papai Noel.

“Sabemos que a magia do Natal começa com a chegada do Papai Noel e queremos sempre tornar esse momento especial para os nossos frequentadores. Esse ano, é o terceiro consecutivo que realizamos o desfile do Noel pelas ruas do bairro em carro aberto com o objetivo de levar o encantamento do Natal para além de nossos corredores, chegando às ruas e às casas dos moradores do nosso entorno. Esperamos que os nossos clientes aproveitem esse momento e que ele fique em suas memórias”, finaliza Juliana Baitello, Gerente de Marketing do shopping.