Papai noel Negro encanta por seu carisma e elegância

O Sorridente Papai Noel recepciona com carinho a todos que buscam acalanto e eternizam em imagens este contato no hall do Shopping Light em São Paulo.

A identificação identitária com a figura de um Papai Noel negro e a representatividade de sua posição, ficam evidenciada na simbologia de suas roupas que misturam a africanidade com a historicidade do Papai Noel tradicional.

O design que é criado por sua esposa, a Sra. Vera Luz traz ainda mais conexão com os povos africanos e aproxima ainda mais as crianças negras de sua identidade, o fato comum é ver tanto adultos quanto crianças se emocionando ao observar o carismático Sr. João sorridente os recepcionando de braços abertos.

Graças a beleza de suas roupas e a visão diferenciada da Sra. Vera Luz, o carismático Papai Noel se tornou ainda mais acolhido perante a sociedade que sempre espera pelo lampejo de felicidade e a alegria do bom velhinho.

A talentosa profissional criou uma linha de roupas afros no qual trouxeram ainda mais elegância ao Sr. João Carlos, sendo vitrine para novos trabalhos.

Somando o talento de sua esposa e sua graciosidade, o ex-agente de trânsito aposentado, que nasceu no Rio de Janeiro, mas hoje reside na cidade de Indaiatuba ( interior de São Paulo), completa mais de cinco anos cumprindo esta grata missão de ser Papai Noel.



Sua missão começou quase que por acidente!



Em um dia de trabalho na Zona Oeste de São Paulo, em meados de 2020, parecia ser apenas mais um quando um taxista começou a gesticular para o então agente de trânsito da CET, ele no momento acreditou ser uma reclamação mas na verdade, ele recebeu uma indagação:

O senhor nunca pensou em ser Papai Noel?

A resposta foi sim, vinda junto com o cartão de uma agência que estava procurando um personagem com as características dele.

Da Rua Teodoro Sampaio, José Arruda fez o contato, mandou uma selfie, marcou uma entrevista e os caminhos se abriram.

Dois anos depois, já aposentado.

Ele decidiu seguir o tal pedido, como o prenuncio de algo novo e deu tudo certo.



Sr. João Carlos que também é teólogo, pastor evangélico e gastrônomo divide suas atividades com a arte de encantar as pessoas e compartilhar mais amor e alegria com o mundo.