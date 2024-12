Papai Noel inaugura Paço Encantado em Santo André

O Papai Noel chegou em grande estilo ao Paço Municipal de Santo André nesta sexta-feira (6), para a inauguração da estrutura do Paço Encantado, que fica à disposição da população até o dia 22 de dezembro, com diversão, música e gastronomia, ao lado do espelho d’água.

Um conto de Natal introduziu a chegada do Papai Noel. E depois de sobrevoar a esplanada dos três poderes andreenses de helicóptero, ele acessou o Paço de maneira mágica pela roda gigante. Dali, passou por entre o público e se encaminhou até o palco. Depois, o Coro Natalino agitou o público. Por fim, um emocionante show de drones encerrou o evento e encantou os presentes.

“É emocionante, porque a gente olha para trás e vê o início disso tudo, as feiras solidárias começando pequenas e hoje vemos um Natal Solidário como este. Não tenho dúvida que vai ser um sucesso de arrecadação, desse espírito de Natal, que está por toda a cidade até dia 22”, enalteceu o prefeito Paulo Serra, responsável por acender a gigante árvore instalada ao lado do espelho d’água.

Neste ano, o Paço Encantado terá atrações todos os dias até a despedida do Papai Noel, em 22 de dezembro. Além dos shows musicais (veja a programação abaixo), o espaço conta com tendas gastronômicas, espaço pet (que dispõe de um totem com fotos dos animais para adoção no Hospital Veterinário e um QR Code que direciona para contato e informações), e opções de diversão como roda gigante, mega tobogã, árvore e Ursolino gigantes e pista de patinação.

Todas as atrações são gratuitas. O espaço funcionará diariamente até 22 de dezembro, de segunda a sexta, das 14h às 22h, e aos sábados e domingos, das 10h às 22h.

Inclusive, para organizar a agenda da patinação (desta vez a atividade não será no gelo, mas, sim, no tablado), haverá marcação de horário, já disponível por meio do site www.santoandrenatalsolidario.com.br – basta clicar em “Fazer inscrição para pista de patinação” e preencher o formulário. São 40 vagas por sessão a cada meia hora.

Na entrada do Paço Encantado estarão à disposição do público as caixas do Fundo Social de Solidariedade para recolher as doações, que serão destinadas ao Banco de Alimentos. Os itens serão destinados a 127 entidades assistenciais parceiras, que auxiliam aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Desde 2017, quando a gente reabriu o Banco de Alimentos de Santo André, já são milhares de itens arrecadados e distribuídos para quem mais precisa. É um sentimento de muito carinho e muito orgulho em ver a participação das pessoas, a adesão da população, e a confiança na parceria com o poder público”, destacou a primeira-dama Ana Carolina Serra.

No Parque Celso Daniel – Também foi aberta oficialmente ao público nesta sexta-feira a Casa do Papai Noel e a Vila de Natal, no Parque Celso Daniel. O local conta com cenografia inspirada em tradicionalidades natalinas, efeitos especiais e personagens clássicos desta época do ano. O local terá funcionamento diário, de segunda a sexta, das 14h às 22h, e aos sábados e domingos, das 10h às 22h, até 22 de dezembro.

Pela cidade – O tour do trenó natalino também começou nesta sexta-feira. Diariamente, das 10h às 16h ou das 14h às 20h (em dias alternados), até 22 de dezembro, o veículo com Papai Noel e seus ajudantes a bordo vão circular pelas principais vias andreenses.

O Natal Solidário 2024 conta com apresentação de Patriani, patrocínio de AM Fernandes Incorporadora, Coop e Sabesp, copatrocínio de Nagumo e Ossel Assistência, realização da Youp e apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de Santo André.

Programação do Paço Encantado:

7/12 – Sábado

19h – Valente & Soberano

8/12 – Domingo

19h – Cólica Renal (Especial Mamonas Assassinas)

9/12 – Segunda-feira

19h – Nathalia Côrte (Especial Cássia Eller)

10/12 – Terça-feira

19h – Ferrigatos

11/12 – Quarta-feira

19h – Grupo Tom Melhor

13/12 – Sexta-feira

19h – Ultraviolet (Especial U2)

14/12 – Sábado

19h – Alex Sandro (Sabadão Sertanejo)

15/12 – Domingo

19h – Apresentação Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) – Concerto ‘Chico Buarque e Nossas Mulheres’

16/12 – Segunda-feira

19h – Livro dos Dias (Tributo à Legião Urbana)

17/12 – Terça-feira

19h – Fabio Exagerado (Especial Cazuza)

18/12 – Quarta-feira

19h – Samuel Mousse

19/12 – Quinta-feira

19h – Beto Ribeiro

20/12 – Sexta-feira

19h – Let’s Groove

21/12 – Sábado

20h30 – DJ Adriano Pagani (Energia 97 FM)

22/12 – Domingo

19h – Despedida do Papai Noel

20h – Rodrigo Teaser (Especial Michael Jackson)

Todas as informações sobre a programação estão disponíveis no site www.santoandrenatalsolidario.com.br.