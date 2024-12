Papai Noel é vítima de assalto em Guarujá

A Polícia Civil está atualmente investigando um assalto ocorrido no último domingo (15) em Guarujá, litoral de São Paulo, onde um homem vestido de Papai Noel e mais quatro pessoas foram vítimas de dois assaltantes.

O incidente, registrado por câmeras de segurança na área do bairro Parque Enseada, mostra os criminosos chegando em uma motocicleta e abordando o grupo que se encontrava próximo a uma caminhonete. Durante a abordagem, os assaltantes ameaçaram as vítimas, exigindo que entregassem seus pertences pessoais.

Após o roubo, os criminosos conseguiram escapar do local. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que está analisando as imagens das câmeras de monitoramento na tentativa de identificar os autores do crime.

A SSP-SP também enfatizou que está disponível para as vítimas no registro do boletim de ocorrência, ressaltando a importância desse documento para o acompanhamento das estatísticas criminais e a intensificação do policiamento em áreas com maior incidência de delitos.

Embora a reportagem tenha solicitado informações à Polícia Militar sobre o caso, até o momento não houve resposta. Além disso, a Prefeitura de Guarujá esclareceu que a Guarda Civil Municipal (GCM) não foi acionada para atender à ocorrência.

As autoridades continuam a apurar os detalhes do caso e esperam contar com a colaboração da população para ajudar na identificação dos suspeitos.