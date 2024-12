Papai Noel e duendes descem de rapel ao limpar fachada da AACD e promovem espetáculo natalino

A AACD recebeu uma ação inesquecível de Natal! Um grupo de profissionais, o Papai Noel e seus ajudantes, desceram de rapel para limpar a fachada da instituição e interagiram com pacientes e colaboradores pelas janelas dos quartos e corredores dos andares de internação do Hospital Ortopédico AACD. Além disso, o apresentador João Silva, filho do Faustão, distribuiu presentes, criando uma lembrança especial para este final de ano.

A ação foi promovida pela Sapore, multinacional brasileira de alimentação e facilities, com o objetivo de trazer alegria aos pacientes, acompanhantes, colaboradores e voluntários da AACD, mostrando que até atividades cotidianas podem ser realizadas de um jeito diferente.

“A Sapore já é parceira da AACD e valorizamos muito o carinho e cuidado que os profissionais da instituição dedicam aos pacientes e suas famílias. Por isso, pensamos em uma maneira de tornar este período festivo do final de ano ainda mais alegre para todos. Foi assim que surgiu a ideia de contratar uma equipe de rapel para simular a limpeza da fachada”, explica Daniel Mendez, fundador e presidente da Sapore.

“A humanização é um elemento muito importante no cuidado prestado pela AACD. Sempre colocamos os nossos pacientes no centro de tudo que fazemos e essa ação colabora para que eles vivenciem experiências leves, positivas e acolhedoras ao longo dos tratamentos”, afirma Silvia Alves Paz, superintendente de Marketing e relações institucionais da AACD.

“Para mim foi muito especial conseguir arrancar sorrisos. Entendemos que cada uma dessas pessoas, que passa por dificuldades, olha para o mundo de uma forma diferente. Então, ajudar traz esperança para as crianças e para os adultos que estão participando. E também criamos memórias afetivas”, afirma João Silva.

Sobre a AACD

A AACD é referência em ortopedia e na reabilitação de pessoas com deficiência física. Com infraestrutura completa, equipe multidisciplinar, corpo clínico especializado e mais de 70 anos de expertise, a instituição é composta por um Hospital Ortopédico, sete Centros de Reabilitação e cinco Oficinas para entrega de serviços e produtos ortopédicos sob medida.

Dos cerca de 800 mil atendimentos anuais, 80% são feitos via Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, a tabela de repasse é deficitária, o que torna fundamentais os atendimentos privados (convênio ou particular) e os recursos arrecadados pela área de captação para viabilizar um serviço de saúde qualificado e construir uma sociedade mais inclusiva.

Atualmente, a AACD possui unidades próprias em São Paulo, Mogi das Cruzes e Osasco (SP), Recife (PE), Porto Alegre (RS) e Uberlândia (MG), além de entidades parceiras em diversas cidades.

Sobre a Sapore

A Sapore, fundada em 1992, é a primeira multinacional brasileira no segmento de Alimentação e Facilities. Com 1.500 unidades operacionais no Brasil e Colômbia e um time de cerca de 20 mil colaboradores, a empresa atende setores variados, como Educação, Saúde, Bases Remotas, Eventos, Varejo e Corporativo.

Um marco significativo foi o lançamento da Sapore INBox, linha de pratos prontos voltados para o varejo, e a linha gourmet em parceria com Alex Atala, renomado chef e considerado o oitavo melhor do mundo.