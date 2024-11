Papai Noel dos Correios estará em Santo André para lançar campanha de Natal

Os Correios receberão a imprensa às 11h da próxima terça-feira, 19/11, durante visita do Papai Noel, na Agência Central de Santo André (SP).

O Bom Velhinho receberá os convidados acompanhado do superintendente estadual de São Paulo Metropolitana (SE/SPM), Renato Aparecido Rosa, para divulgar a 35ª edição da maior ação de Natal do Brasil, a campanha Papai Noel dos Correios.

Divulgação/Correios

Papai Noel dos Correios

A campanha disponibiliza cartas, para adoção, com pedidos de crianças matriculadas em escolas da rede pública (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Cartinhas enviadas por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social também estão disponíveis.

Em 2023, pela primeira vez, a campanha atendeu 100% dos pedidos das crianças. Foram 270 mil cartinhas adotadas – cerca de 210 mil foram adotadas por pessoas físicas e 60 mil contempladas por meio de doações realizadas por mais de 200 parceiros como empresas e órgãos públicos em todo Brasil.

Como participar

Para adotar uma cartinha, basta acessar o Blog da Campanha (https://blognoel.correios.com.br/blognoel/index.php) e seguir as instruções.

Também é possível encontrar cartinhas físicas nas principais agências. A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega indicado no blog.

No Estado de São Paulo, a campanha vai até o dia 13 de dezembro. As datas de início e fim do período de adoção variam por Estado. Todas as informações sobre prazos de adoção e entrega de presentes também estão no Blog.

SERVIÇO: Visita do Papai Noel

Data: terça-feira, 19/11, às 11h

Local: Agência de Correios Central de Santo André

Endereço: Praça Quarto Centenário, 6, Centro, Santo André (SP)