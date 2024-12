Papai Noel dos Correios – Carreata de Luz percorre  São Paulo Metropolitana 

A maior campanha de Natal do Brasil está completando 35 anos, e, para celebrar a data, os Correios estão percorrendo todas as capitais do país com uma Carreata de Luz. A ação é uma forma de agradecer à sociedade por, ao longo de mais de três décadas, tirar milhares de sonhos do papel e também uma estratégia para aumentar a visibilidade e a participação da sociedade, instituições e empresas na campanha. Em 2023, pela primeira vez, a ação atendeu 100% dos pedidos das crianças. Foram 270 mil cartinhas adotadas. Para este ano, a campanha quer superar esta meta.

“Esta é a ação natalina que mais sensibiliza e une o país. Conseguimos levar alegria para as crianças e, assim como no ano passado, não vamos deixar nenhuma delas sem presente. A Carreata de Luz será mais um momento especial para marcar a história dessa campanha”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Como não poderia deixar de ser, o comboio terá um passageiro ilustre: o Papai Noel dos Correios!

O Bom Velhinho estreará a carreata em Itapevi (SP), às 18h desta quinta-feira, 12/12, passando por Jandira, Barueri, Carapicuíba, Osasco e Edifício-Sede, na Vila Leopoldina (Zona Oeste de São Paulo). No dia seguinte, 13/12, vai para Baixada Santista, partindo de Praia Grande em direção a São Vicente e Santos.

A primeira capital a receber a ação foi João Pessoa/PB, em novembro. A carreata termina na segunda-feira, 16/12, em Recife (PE) e Belém (PA).

Sobre a Campanha – A campanha Papai Noel dos Correios disponibiliza para a sociedade cartas com pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social. Quem quer ajudar escolhe uma carta, compra o presente, leva até uma agência dos Correios e a estatal entrega para a criança.

Podem participar escrevendo cartinhas crianças matriculadas em escolas da rede pública (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Também são disponibilizadas para adoção cartinhas enviadas por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social.

Para adotar uma cartinha, basta acessar o Blog da Campanha (https://blognoel.correios.com.br/blognoel/index.php) e seguir as instruções. Também é possível encontrar cartinhas físicas nas principais agências.

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega indicado no blog. As datas de início e fim do período de adoção variam por estado. Todas as informações sobre prazos de adoção e entrega de presentes também estão no Blog.

Papai Noel dos Correios – 35 anos

Carreata de Luz em São Paulo Metropolitana

12/12/2024

18h – Saída de Itapevi – Parque da Cidade – R. Prof. Dimarães Antônio Sandei, Jardim Nova Itapevi, Itapevi (SP), em direção a: Jandira, Barueri, Carapicuíba, Osasco e encerramento no Edifício-Sede dos Correios na Vila Leopoldina (Zona Oeste de SP).

Trajeto

13/12/2024

18h – Saída de Praia Grande – Av. Presidente Castelo Branco (Avenida da Praia) em direção a: São Vicente e encerramento em Santos.

Trajeto

As datas e os locais poderão sofrer alterações. A programação do final de semana será divulgada em breve.

Serviço:

Papai Noel dos Correios – 35 anos – Carreata de Luz em São Paulo Metropolitana

Quando: 12 a 13/12/2024

Onde: Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, Osasco, Zona Oeste de São Paulo, Praia Grande, São Vicente e Santos.

Horário: a partir das 18h.