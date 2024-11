Papai Noel desembarca de helicóptero no Raposo Shopping

No próximo dia 23 de novembro, a partir das 13h, a magia do Natal, literalmente, aterrissa no Raposo Shopping com a chegada do Papai Noel, que fará uma entrada emocionante de helicóptero no estacionamento descoberto G1 do empreendimento. É o começo perfeito para uma temporada repleta de encanto e união, que tem neste ano o tema “Natal de Cristal”.

O responsável por trazer o Bom Velhinho em grande estilo e segurança é o comandante Hamilton, piloto pioneiro na cobertura de eventos jornalísticos por helicóptero para grandes emissoras de televisão do país.

Para recepcionar o Noel e dar início às festividades de Natal, também haverá a apresentação de um coral profissional e uma banda e personagens, que irão emocionar o público com as canções natalinas típicas. O dia de festa será completado por distribuição gratuita de algodão doce, bexigas e brindes exclusivos.

Após a ilustre chegada, o Papai Noel fica no Shopping diariamente, das 14h às 20h, para receber os pequenos e suas cartinhas.

Serviço – Chegada do Papai Noel no Natal de Cristal do Raposo Shopping

Onde: Estacionamento descoberto G1 (Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jd. Boa Vista – São Paulo/SP).

Quando: dia 23 de novembro, a partir das 13h.

Indicação: livre

Quanto: gratuito

Obs: após a chegada, o Papai Noel atenderá as crianças no cenário de Natal diariamente, das 14h às 20h. O atendimento será feito por ordem de chegada.