Papai Noel apresenta o ‘Natal dos Ursos’ no Miramar Shopping dia 23

O Papai Noel vai desembarcar no Miramar Shopping no próximo dia 23, junto com os ursinhos aviadores, trazendo a magia do ‘Natal dos Ursos’ para o Litoral Paulista. Para celebrar a sua chegada, a partir das 18 horas, no térreo e no 1º piso, o grupo Hora de Brincar trará um espetáculo que viajará pelos encantos do Natal em todo o mundo. A entrada é gratuita.

Para dar o tom da viagem ao redor do planeta, durante o show especial, diversos personagens infantis queridos por todas as gerações representarão a diversidade cultural, levando o público a embarcar em uma jornada encantadora pela história da celebração do Natal.

Depois da apresentação, o Papai Noel ficará em seu trono para receber crianças, adultos e famílias que desejam registrar o momento e fazer o seu pedido, de segunda a sábado, das 14 às 21 horas, e aos domingos e feriados, das 15 às 21 horas; e na Véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, das 14 às 18 horas.

Decoração

Inspirada por ursos aviadores que levam o espírito natalino a todos os continentes, a decoração deste ano aposta na ousadia sem perder o toque clássico. A árvore, posicionada em frente ao elevador panorâmico, será grandiosa. Decorada com as cores tradicionais de Natal – vermelho, verde, dourado e branco, ela brilhará com luzes cintilantes, bolas brilhantes, laços e figuras temáticas. Em destaque, os ursos adornados como pilotos, dentro de mini aeronaves, que parecem saltar da árvore.

O vão central do shopping é outro ponto alto, com grandes ursos coloridos em seus aviões, carregando o fascínio do momento mais festejado do ano acompanhado com uma “chuva” de luzes. Por todo o shopping, cenários instagramáveis, com pinheiros e enfeites natalinos, estarão espalhados entre os pavimentos. No 2º piso, ao lado da loja Brinca Villa, ficará posicionado o tradicional presépio do Miramar Shopping. Cheio de memória afetiva, o cenário recria o nascimento de Jesus, enriquecido por uma iluminação suave.

Para Mayara Nogueira, gerente de marketing do empreendimento, a escolha do Natal neste ano representa o melhor da tradição combinado com a inovação. “Criamos uma experiência visual marcante para os visitantes. Além da linda chegada do Papai Noel, queremos oferecer uma viagem encantadora e um momento acolhedor que é essa época do ano. É o momento de reunir as famílias e celebrar o período mais especial do ano”, define Mayara.

Campanha de Natal

Este ano, o Papai Noel chegará ao Miramar Shopping trazendo prêmios imperdíveis na promoção de Natal, a partir do dia 24/11, às 12 horas. A cada R$ 600 em compras, em qualquer uma das lojas do shopping, o cliente recebe um cupom para concorrer ao sorteio de um vale-presente de R$ 10 mil. Ao todo, serão sorteados R$ 100 mil em prêmios. Para aumentar ainda mais as chances, o cliente que fizer compras de segundas às quartas-feiras, exceto feriados, ganhará cupom em dobro.

A urna para a entrega dos cupons ficará localizada no 1º piso, e o regulamento completo estará disponível no site do mall a partir do início da campanha.

A promoção vai até o dia 6 de janeiro, às 14 horas. No mesmo dia, será realizado o sorteio, às 15 horas, em uma live pelo Instagram do shopping (@miramarshopping_).

O Miramar Shopping está localizado na Rua Euclides da Cunha, 21, Gonzaga – Santos.

Serviço

Chegada do Papai Noel no Miramar Shopping – Natal dos Ursos

Quando? 23/11, a partir das 18 horas

Onde? Miramar Shopping – Rua Euclides da Cunha, 21 – Gonzaga, Santos

Entrada: Gratuita

Papai Noel no Miramar

Quando? 23/11 a 24/12

Horário: Segunda-feira a Sábado: das 14 às 21 horas;

Domingos e feriados, das 14 às 18 horas;

Véspera de Natal (24/12): 14 às 18 horas.

Onde? No 1º piso, próximo a escada rolante

Entrada: Gratuita