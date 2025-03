Papa segue estável e tem melhora, mas quadro ainda é complexo

Na última segunda-feira, 10 de abril, um novo boletim médico sobre a saúde do papa Francisco foi divulgado, revelando que o estado do pontífice permanece estável, embora seu quadro clínico continue sendo considerado complexo. O documento, publicado pela Sala de Imprensa do Vaticano, destacou que as recentes melhorias observadas no líder da Igreja Católica se consolidaram, conforme evidenciado pelos exames de sangue e pela resposta positiva à terapia recebida.

A Santa Sé informou que, em decorrência do avanço nas condições de saúde do papa, os médicos decidiram remover o prognóstico reservado anteriormente imposto. Contudo, a nota ressalta a necessidade de continuar com o tratamento medicamentoso em ambiente hospitalar por mais alguns dias, devido à gravidade da infecção que motivou sua internação.

O comunicado médico esclareceu: “No entanto, tendo em vista a complexidade do quadro clínico e o importante quadro infeccioso apresentado na admissão, será necessário continuar o tratamento médico farmacológico em ambiente hospitalar por mais alguns dias.” Este aspecto reafirma a cautela necessária no acompanhamento da saúde do pontífice.

Durante o dia, o papa alternou momentos de oração e descanso, além de ter participado remotamente dos exercícios espirituais da Cúria Romana para a Quaresma, que ocorreram na Sala Paulo VI no Vaticano.

O papa Francisco, que possui 88 anos, está internado há 24 dias no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma. Ele foi admitido para tratar uma pneumonia bilateral resultante de uma infecção polimicrobiana.