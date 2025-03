Papa Francisco se recupera após episódios de insuficiência respiratória aguda, diz Vaticano

O estado de saúde do Papa Francisco, que está sendo tratado por pneumonia dupla em um hospital de Roma, apresenta sinais de estabilidade, conforme comunicado oficial do Vaticano nesta terça-feira (4). O pontífice, que passou por dois episódios de insuficiência respiratória aguda na segunda-feira (3), não registrou novas crises ao longo do dia.

De acordo com as informações divulgadas pelo Vaticano, o Santo Padre se mantém afebril e alerta, colaborando com as terapias recomendadas. “Hoje, as condições clínicas do Santo Padre permaneceram estáveis. Ele não apresentou episódios de insuficiência respiratória ou broncoespasmo”, informou a nota oficial.

Os médicos do hospital Gemelli relataram que o Papa Francisco passará por um tratamento com ventilação mecânica não invasiva ainda na noite de hoje, seguindo o protocolo médico estabelecido. Embora a situação tenha melhorado, o prognóstico permanece reservado, e a equipe médica continua monitorando atentamente sua evolução.

A internação do pontífice se iniciou em 14 de fevereiro, após complicações de um surto de bronquite que evoluiu para pneumonia em ambos os pulmões. Esta é a ausência mais prolongada do Papa Francisco desde que assumiu o papado em março de 2013. Até o momento, os médicos não especificaram a duração prevista para o tratamento.

Vale destacar que nos dias anteriores à crise respiratória, especificamente no sábado (1) e domingo (2), o pontífice não havia apresentado episódios significativos de insuficiência respiratória aguda. Na tarde de domingo, a Santa Sé havia emitido um boletim informando que a condição do papa permanecia estável, embora ainda complexa.

Enquanto recebe cuidados médicos, o Papa Francisco compartilhou reflexões sobre a guerra e a paz, destacando como esses temas parecem ainda mais absurdos em tempos de crise humanitária.