Papa Francisco recebe alta após 37 dias internado

Após 37 dias internado no hospital Agostino Gemelli, em Roma, o papa Francisco fez sua primeira aparição pública neste domingo (23). Sentado em uma cadeira de rodas, ele surgiu em uma varanda do quinto andar da unidade de saúde e acenou para os fiéis reunidos no local. “Obrigada a todos. Vejo uma senhora com as flores amarelas. Boa!”, disse, com voz ofegante, mas sem interrupções. Após o breve discurso, que durou pouco mais de um minuto, o pontífice fez o sinal da cruz e tossiu antes de se retirar.

Logo depois, conforme anunciado no dia anterior pela equipe médica, o papa recebeu alta e deixou o hospital. Ele continuará seu tratamento na Casa Santa Marta, no Vaticano, onde permanecerá em convalescença por pelo menos dois meses.

Estado de saúde e recuperação

Aos 88 anos, Francisco foi internado em 14 de fevereiro com sintomas de bronquite, mas exames posteriores indicaram uma infecção polimicrobiana nas vias respiratórias e pneumonia bilateral. Durante a internação, ele enfrentou ao menos quatro crises respiratórias graves, duas delas consideradas de alto risco.

Segundo a equipe médica, nas últimas semanas, houve uma melhora significativa, permitindo a redução do uso de oxigênio artificial. O papa nunca precisou ser intubado. Apesar da recuperação, os médicos recomendam que ele evite grandes grupos e esforços excessivos, o que ainda levanta dúvidas sobre sua participação nas celebrações da Páscoa, uma das mais importantes do calendário cristão.

Rotina no hospital e impacto na agenda papal

Mesmo internado, Francisco manteve algumas atividades, revisando documentos e nomeações com assessores próximos, como o cardeal Pietro Parolin. No entanto, precisou se ausentar de eventos importantes, incluindo cerimônias ligadas ao Jubileu da Igreja, que acontece a cada 25 anos.

Durante o período de internação, fiéis deixaram flores, velas e objetos religiosos na entrada do hospital, em uma corrente de orações pela recuperação do pontífice. No dia 16 de março, a primeira imagem do papa foi divulgada, mostrando-o de costas, diante do altar de sua suíte hospitalar. Dez dias antes, sua voz já havia sido ouvida em um áudio divulgado pelo Vaticano, no qual ele agradecia as orações dos seguidores.

Agora, sob cuidados no Vaticano, Francisco seguirá com sessões de reabilitação motora e respiratória, enquanto o mundo católico aguarda novas atualizações sobre sua saúde e agenda oficial.