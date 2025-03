Papa Francisco permanece estável e exame aponta melhora, diz Vaticano

O Papa Francisco, que se encontra internado há cerca de um mês devido a uma pneumonia dupla, apresenta um estado de saúde estável. O Vaticano divulgou nesta quarta-feira (12) que um exame de raio-X realizado recentemente confirmou melhorias na condição do líder da Igreja Católica.

A atualização médica mais recente destacou que a situação clínica do papa continua favorável. O raio-X do tórax, feito na terça-feira, revelou sinais positivos, indicando um progresso no tratamento que vem sendo administrado ao longo das últimas semanas.

Na manhã desta quarta, o Vaticano informou que o Papa teve uma boa noite de descanso e seguiu participando dos exercícios espirituais da Cúria Romana, conforme tem feito nos últimos dias. Ele permanece sob cuidados médicos intensivos e continua a receber fisioterapia respiratória como parte do tratamento.

Apesar de ser descrito como estável ou em recuperação há mais de uma semana, o Vaticano não estabeleceu uma data para a alta hospitalar do pontífice. Os médicos informaram na segunda-feira que ele não apresenta mais risco imediato de morte, após três semanas enfrentando complicações respiratórias agudas.

Aos 88 anos, o Papa Francisco foi admitido no Hospital Gemelli, em Roma, no dia 14 de fevereiro, devido a uma grave infecção respiratória que requer cuidados contínuos. Sua vulnerabilidade a infecções pulmonares é atribuída a uma pleurisia que sofreu na juventude e à remoção parcial de um pulmão.