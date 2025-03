Papa Francisco mostra ‘boa resposta’ ao tratamento hospitalar, diz Vaticano

No último sábado, o Vaticano divulgou que o Papa Francisco está respondendo positivamente ao tratamento recebido para pneumonia dupla, com a sua condição geral apresentando uma evolução gradual. O pontífice, de 88 anos, permanece internado no hospital Gemelli, em Roma, há mais de três semanas devido a uma infecção respiratória severa.

Segundo a atualização médica mais recente, a saúde do Santo Padre tem se mantido estável nos últimos dias, o que indica um progresso favorável em relação ao tratamento administrado. “A condição clínica do Santo Padre nos últimos dias permaneceu estável e, consequentemente, indica uma boa resposta ao tratamento”, informou o comunicado.

Os médicos ressaltaram que Francisco continua sem febre e que os exames de sangue permanecem dentro dos parâmetros normais. Embora tenham observado uma leve e gradual melhora na saúde do papa, os profissionais adotam um prognóstico cauteloso para garantir que esses avanços sejam sustentados nos próximos dias.

A ausência de Francisco em eventos públicos desde sua internação representa o maior período sem aparições desde o início de seu papado, há 12 anos. Não há informações concretas sobre a duração prevista do tratamento.

Profissionais de saúde não envolvidos diretamente no caso do papa sugerem que a recuperação pode ser longa e desafiadora, considerando sua idade avançada e condições médicas pré-existentes. Nos últimos dois anos, Francisco já enfrentou diversos problemas de saúde e é suscetível a infecções pulmonares devido a um histórico de pleurisia na juventude e à remoção parcial de um pulmão.

A pneumonia dupla é uma infecção grave que afeta ambos os pulmões e pode causar inflamação e cicatrização, dificultando a respiração. As atualizações do Vaticano têm transmitido um tom cautelosamente otimista nos últimos dias, especialmente após o papa ter passado por episódios de “insuficiência respiratória aguda” no dia 3 de março.