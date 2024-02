Papa Francisco e Javier Milei se abraçam no Vaticano, após canonização de 1º santa argentina

O Papa Francisco e o presidente argentino, Javier Milei, se encontraram e trocaram um abraço neste domingo, 11, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, durante a missa que marcou a canonização da primeira santa argentina. Foi o primeiro encontro entre o pontífice e o mandatário argentino, que, no passado, chegou a chamar Francisco de “imbecil”, por defender a justiça social.

Durante toda a cerimônia, Milei ficou sentado à direita do papa, no altar principal e, no encerramento da missa, os dois se abraçaram. “Muito obrigado…!!!” escreveu Milei, em seu perfil no Instagram, onde a foto foi postada.

Milei deve ter um encontro particular com Francisco na próxima segunda-feira, 12. Ele também deve se encontrar com a primeira-ministra italiana de extrema-direita, Giorgia Meloni, durante a viagem.

Durante a campanha presidencial, o agora presidente descreveu Francisco como um “imbecil” e “o representante da malignidade na Terra”. Após a eleição, Francisco conversou longamente com Milei e indicou que o perdoou pela retórica usada durante a campanha.