Papa Francisco critica violência contra crianças durante a Missa do Galo

Na véspera do Natal, o papa Francisco utilizou a tradicional Missa do Galo, realizada nesta terça-feira, 24 de dezembro, para fazer um apelo contundente contra a violência que afeta crianças ao redor do mundo. O evento, que também marcou o início do Jubileu de 2025 da Igreja Católica, ocorreu na Basílica de São Pedro e contou com a presença de quase 30 mil fiéis.

Durante sua homilia, o líder da Igreja Católica fez uma reflexão profunda sobre os horrores das guerras, mencionando especificamente “as crianças metralhadas” e “as bombas que atingem escolas e hospitais”. Essas palavras foram direcionadas em parte à recente escalada de violência entre Israel e Gaza, tema que já havia gerado controvérsias diplomáticas após críticas feitas pelo papa nos dias anteriores.

Francisco, que conduziu a celebração sentado em uma cadeira de rodas, pediu aos cristãos que se manifestem contra as injustiças e o sofrimento imposto aos mais vulneráveis. Sua mensagem ressoou fortemente num momento em que o mundo enfrenta uma série de crises humanitárias.

A expectativa é que na manhã do dia 25 de dezembro, durante a bênção “urbi et orbi” (para a cidade e o mundo), o papa reitere seus apelos por um cessar-fogo no Oriente Médio e em outras regiões afetadas por conflitos.

Além da mensagem de paz, a cerimônia de ontem foi significativa também pela inauguração oficial do Jubileu 2025. O rito incluiu a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, que estará disponível para os peregrinos ao longo do ano. Esta é uma oportunidade especial, já que essa porta permanece fechada durante períodos normais. Espera-se que mais de 30 milhões de pessoas visitem Roma para participar das celebrações jubilares.

O Jubileu é um evento realizado a cada 25 anos pela Igreja Católica, simbolizando um tempo de conversão e penitência para os fiéis. O evento será acompanhado por diversas atividades culturais e religiosas ao longo do ano.

Diante dos recentes eventos trágicos, como o ataque em um mercado natalino na Alemanha há apenas quatro dias, as autoridades italianas intensificaram a segurança ao redor do Vaticano. Aproximadamente 700 agentes adicionais foram mobilizados para garantir a segurança dos visitantes e participantes das celebrações.

A abertura da Porta Santa não será um evento isolado; ela será replicada em outras três grandes basílicas em Roma e em inúmeras igrejas ao redor do mundo, enfatizando a universalidade da mensagem jubilar.