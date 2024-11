Papa Francisco canoniza Carlo Acutis, o ‘padroeiro da internet’ e primeiro santo millennial

O Papa Francisco anunciou a canonização de Carlo Acutis, um jovem de 15 anos que se destacou como uma figura importante para os fiéis da era digital, muitas vezes referido como “padroeiro da internet“. Acutis, que utilizava as redes sociais para disseminar a fé e possuía conhecimentos avançados em ciências da computação, faleceu em decorrência de leucemia em 2006, na cidade italiana de Monza. Ele será o primeiro santo reconhecido da geração millennial, com a cerimônia de canonização agendada para abril, conforme comunicado pelo pontífice.

Carlo Acutis nasceu em Londres, em 1991, filho de pais italianos. Ele se tornou conhecido como um webdesigner representativo da geração Y, composta por indivíduos nascidos entre 1981 e 1996. Após sua morte, seu corpo foi mantido preservado e vestido com trajes informais, incluindo tênis e jeans, o que reforçou sua imagem de modernidade. Seu corpo repousa na Igreja de Santa Maria Maior, localizada em Assis, Itália.

Sua profunda devoção aos milagres Eucarísticos e às aparições Marianas levou-o a criar um website dedicado a documentar esses eventos sagrados. Graças à sua habilidade em utilizar a internet para propagar os ensinamentos católicos, Acutis ganhou o título de “influenciador de Deus” e “padroeiro da internet”.

A beatificação de Acutis ocorreu em 2020 após o reconhecimento oficial pelo Vaticano de um milagre atribuído a ele no Brasil: a cura inexplicável de um menino que nasceu com uma malformação pancreática. O milagre ocorreu quando a criança teve contato com uma camiseta pertencente a Acutis.

O segundo milagre atribuído ao jovem italiano, crucial para sua canonização, envolveu uma estudante universitária da Costa Rica. A estudante sofreu um grave traumatismo craniano ao cair de bicicleta em Florença. Com prognósticos médicos pessimistas quanto à sua sobrevivência, sua mãe viajou até o santuário da Renúncia em Assis para pedir pela intercessão de Acutis. Dias depois, a hemorragia cerebral desapareceu sem explicação médica e a saúde da estudante foi restabelecida.