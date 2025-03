Paolla Oliveira celebra carnaval com cordão da Bola Preta

A atriz Paolla Oliveira, conhecida por seu carisma e talento, deu início à sua maratona de Carnaval há algum tempo, mas neste sábado (1), ela decidiu trocar a icônica Sapucaí pelas ruas vibrantes do Rio de Janeiro, onde se juntou ao tradicional bloco Cordão da Bola Preta.

Com o tema “Rio, eu te amo”, uma homenagem aos 460 anos da Cidade Maravilhosa, Paolla se destacou ao aparecer vestida como a Rainha de Copas. Sua presença não passou despercebida, e ela foi calorosamente ovacionada pelos foliões que lotavam as ruas. Em um momento de interação com o público, a atriz dedicou um tempo para conversar e tirar fotos com seus admiradores antes do início das festividades.

Em uma entrevista concedida à imprensa local, Paolla expressou sua emoção ao se despedir do Carnaval da Grande Rio. A atriz enfatizou que seu desfile não deve ser encarado como uma despedida triste, mas sim como uma celebração de sua trajetória ao lado da escola de samba. Ela manifestou a expectativa de viver momentos inesquecíveis na Sapucaí.

Além disso, Paolla compartilhou um vídeo nas redes sociais onde demonstrou sua alegria ao relembrar os últimos momentos à frente da bateria da Grande Rio. Com uma mensagem carregada de emoção, ela revelou estar “transbordando de alegria” pela oportunidade de pisar na Sapucaí pela última vez.

A participação de Paolla Oliveira no Carnaval deste ano reflete não apenas sua conexão com a cultura carioca, mas também o carinho que conquistou ao longo dos anos entre os foliões e admiradores.