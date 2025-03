Paolla Oliveira anuncia despedida do Carnaval como Rainha de bateria da Grande Rio

A renomada atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, compartilhou momentos de emoção com seus seguidores nas redes sociais nesta sexta-feira (28), ao anunciar que está se despedindo do Carnaval como Rainha de Bateria da Grande Rio. A artista revelou que 2025 marcará sua última participação na festividade carioca, e suas palavras foram carregadas de sentimento.

“Último Carnaval. Será que eu dou conta? […] Nem falaram nada, e eu já estou toda cagad*. Não vou conseguir”, expressou Paolla em seus stories, demonstrando a carga emocional que a despedida representa para ela. Em outro momento, a atriz foi flagrada contemplando a avenida com a canção “Não Deixe o Samba Morrer” tocando ao fundo, ressaltando a conexão profunda que possui com o evento.

Em entrevista ao programa Fantástico, Paolla falou sobre sua decisão de se afastar do posto, enfatizando seu respeito pela Grande Rio e pela comunidade de Duque de Caxias. “Escolher entre paixões é muito difícil. Infelizmente, eu tenho que me despedir deste posto”, afirmou a atriz.

Embora reconheça a beleza do cargo que ocupa, Paolla garantiu que sua relação com o Carnaval e a Grande Rio permanecerá intacta: “Não é triste. Esse posto é lindo demais e vou me despedir, mas nunca do Carnaval ou da Grande Rio”.

A atriz destacou que essa escolha não foi fácil e que está em um momento de reavaliação pessoal e profissional. “Eu preciso pensar em redistribuir minha atenção em outras áreas da vida”, disse ela, mencionando sua nova empreitada como Heleninha Roitman no remake da novela “Vale Tudo”, programada para ser exibida na TV Globo em 2025.

Paolla também antecipou que sua decisão pode gerar especulações errôneas sobre seus motivos. “Muita gente vai falar que é porque eu estou cansada ou por pressão estética”, afirmou. Ela revelou que questões familiares delicadas também influenciam sua escolha: “Eu tenho uma questão familiar, delicada, essas coisas que a gente não escolhe. De saúde. […] Vou cuidar dos meus também e acalmar meu coração”.

Neste ano, a Grande Rio levará para a Sapucaí o enredo “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, uma narrativa que celebra as entidades encantadas das pororocas, onde as águas dos rios se encontram com o mar. Com a assinatura de Gabriel Haddad e Leonardo Bora, a proposta promete um mergulho no universo do Carimbó e contará a história de personagens como Mariana, Jarina e Herondina, as Belas Turcas, além da Cabocla Jurema, que simboliza a própria floresta.