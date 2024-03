Paola Zanei lança ‘Poemas para Queimar Certezas’ neste sábado (16) no Cine Theatro Carlos Gomes

Emoções, cotidiano, amores e desilusões, maternidade, rotina, feminilidade, trabalho, pandemia e superação. Todas as facetas da vida de uma mulher são os ingredientes que compõem ‘Poemas para Queimar Certezas’, primeiro livro da jornalista Paola Zanei. A obra será lançada no próximo sábado (16/03), a partir das 14h, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, no Centro de Santo André. A atividade integra o calendário em comemoração ao Mês da Mulher da cidade, dentro da programação ‘Mulheres Em Cantadas’.

São 123 poemas selecionados dentre a produção dos últimos seis anos. O título remete às inquietações diárias que geram questionamentos sobre a vida. Ao perguntar a si mesma sobre as questões humanas, coloca a reflexão também na cabeça do leitor, incentivando-o a olhar para si mesmo e, muitas vezes, identificar-se.

“Escrevo desde os 14 anos, ou seja, são quase quatro décadas de uma produção que foi crescendo e amadurecendo comigo”, explica Paola. “Fiz um recorte mais recente, dos últimos anos, para formar o livro. Hoje sou mais ácida, mais questionadora, mais experiente e tudo isso passa para a poesia”, completa.

A coletânea é divida em quatro momentos: ‘Desejo, Amor e Aquilo que não deu certo’, ‘As dúvidas, As certezas e A viagem ao centro de si’, ‘A rotina, O tempo e A maturidade duvidosa’ e ‘Descobertas, Pirações e Alguns conselhos sinceros’.

“Precisei começar a dar vazão aos meus poemas. Não fazia sentido deixar os textos guardados. Passei a publicá-los nas redes sociais (@paolazanei), com um retorno muito bom das pessoas. Aí percebi que, realmente, organizar o livro era o sonho da minha vida”, relembra.

Realizar o lançamento no Cine Carlos Carlos Gomes torna esse momento ainda mais especial. “Meu pai era ator da cidade e se apresentava naquele local. Frequento desde criança e poder lançar meu livro lá completa minha realização”, finaliza Paola.

‘Poemas para Queimar Certezas’ conta com diagramação e ilustrações de Nádia Burghi. Os exemplares já estão disponíveis na Amazon, no Mercado Livre e no site da Pod Editora.

Formação – Nascida em Santo André (SP), Paola Zanei tem 52 anos e é formada em comunicação desde 1994 pela Universidade Metodista de São Paulo. Atua há cerca de 30 anos no jornalismo, com uma carreira consolidada na Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Santo André, sendo uma referência na região.

SERVIÇO:

Lançamento do livro ‘Poemas para Queimar Certezas’, de Paola Zanei

Data: 16 de março de 2024 (sábado), a partir das 14h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes | Rua Senador Fláquer, 110 – Centro – Santo André.

Classificação: livre.

Entrada gratuita.