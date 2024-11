Panvel lidera campanhas de retail media no setor de varejo farmacêutico

A 2ª edição da pesquisa Retail Media Insights 2024 apresentou o panorama de retail media no país na visão de anunciantes, varejistas e agências de marketing, com o objetivo de fomentar o ecossistema de retail media no Brasil e apresentar a evolução em relação ao ano anterior, com novos pontos de vista sobre mídia no varejo, servindo como base de apoio estratégico para indústrias, varejistas e agências seja no ambiente online ou offline.

E a Panvel está entre as grandes empresas que foram citadas no estudo na liderança de campanhas de retail media, ao lado de Amazon, Mercado Livre, Magalu e Raia Drogasil. Ainda segundo a pesquisa, a Panvel lidera a audiência em redes sociais, com 2,1 milhões de visualizações de conteúdo por mês nas redes sociais, bem à frente de seus concorrentes no varejo farmacêutico, como Pague Menos (1,3 milhão), Drogaria Pacheco (447 mil) e Drogaria São Paulo (426 mil).

“Retail Media, para a Panvel, vai além de Ads. Ouvimos o desafio de negócio da indústria e apresentamos soluções 360º. Conseguimos oferecer as melhores estratégias para as marcas, com soluções customizáveis, conexões, alcance, relevância e inteligência de dados em formatos exclusivos, fatores que agregam muito valor na estratégia. O uso de tecnologias cada vez mais avançadas deve impulsionar o Panvel Ads, crescendo ainda mais nossa participação no retail media no país”, aponta o gerente executivo de E-commerce e Digital da Panvel, Tiago Souto.

Retail Media

Em plena ascensão no País, a ferramenta tornou-se estratégica para marcas que buscam impactar consumidores nos momentos decisivos da compra no varejo físico ou digital, uma vez que a aplicação de ações desse tipo permite a promoção de anúncios segmentados tanto nos e-commerces quanto nas lojas físicas.

Segundo o estudo, apenas nos últimos 12 meses, 62% das grandes empresas investiram até R$10 milhões nesse tipo de estratégia no Brasil. Dos grandes anunciantes que já adotam o formato, 67% aumentaram ou dobraram o investimento no canal nos últimos 12 meses. Quase 20% deles direcionaram mais de R$5 milhões para retail media, enquanto 10% destinaram mais de R$25 milhões.

O levantamento mostra que Instagram e Facebook são as redes sociais mais utilizadas pelos varejistas para criar anúncios e que a expectativa é que o Brasil se consolide como um dos maiores mercados de retail media no mundo, à medida que mais marcas percebam os benefícios dessa estratégia.



Sobre a Panvel

Com 50 anos de história e mais de 600 filiais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a Panvel está entre as principais redes de farmácias da Região Sul do Brasil. Com mais de 15 mil itens à venda, entre medicamentos e produtos de higiene e beleza, e mais de mil produtos da marca própria da Panvel, incluindo maquiagem, proteção solar, ortopédicos, infantis e cuidados masculinos.

É uma rede multicanal, com lojas físicas conectadas a uma série de facilidades, como telentrega Alô Panvel, Aplicativo Panvel, Serviço Clique & Retire e loja online www.panvel.com, com entrega para todo país.